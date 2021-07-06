5 крутих фільмів з Сильвестром Сталлоне. Знаменитому Роккі – 75 років

Сьогодні відзначає свій день народження "зірка" світового кінематографу, володар багатьох кінонагород і кінопремій, американський актор – Сильвестр Сталлоне

Сильвестр Сталлоне / Фото: Getty Images

За свою кінокар'єру Сталлоне, який зробить ще 20 серій про Рокі, знявся в більш ніж 50 фільмах і є одним з найбільш працьовитих акторів Голлівуду. Він також пише сценарії, продюсує і знімає кіно. І хоча Сталлоне був три рази номінований на "Оскар" за роль Рокі Бальбоа в культовому фільмі", а також за написання сценарію, заповітну статуетку він поки не отримав. Втім, він уже є щасливим володарем інших крутих премій, включаючи "Сатурн", "Золотий глобус" і Critics Choise Movie Awards, а також одним з найвпливовіших серед знаменитостей Голлівуду.

Сьогодні Сильвестру 75 років, але він зовсім не збирається на відпочинок. Актор в прекрасній фізичній формі, регулярно відвідує тренування, і, сподіваємося, обмірковує нові проєкти, які його шанувальники чекають з нетерпінням. Тим більше, що на 2021 рік заплановано вихід фантастичної драми "Самаритянин".

"Рокі"

Фільм розповідає історію боксера-невдахи, який працює день у день колектором і б'ється в клубах низького рівня за мізерні гонорари. Його тренер вважає його недолугим боксером, а багато хто просто насміхаються над ним. Рокі закоханий в Адріану Пенніно, дуже сором'язливу дівчину, до якої він успішно залицяється. Але одного разу боксер-важковаговик, чемпіон світу, навмання вибирає Рокі як опонента для раунду. З цього моменту Рокі розуміє, що він не змарнований. Тепер перед ним гідний суперник і у нього є шанс довести, що він гідний поваги.

"Крід 2"

Аполло Крід – професійний боксер, тренер, підприємець. Він друг і опонент Рокі Бальбоа, батько Адоніса Кріда. За сюжетом фільму Адоніс нещодавно став чемпіоном світу з боксу у важкій вазі та тренується під керівництвом легендарного Рокі. У нього є кохана дівчина Б'янка, з якою він хоче створити сім'ю, робить їй пропозицію і скоро стане батьком. Але повертається його заклятий ворог – колишній радянський чемпіон Іван Драго, який тридцять три роки тому вбив на рингу його батька. Трохи згодом після трагедії з батьком Адоніса, Рокі поквитався за батька Кріда, і завдав такої поразки Івану, що зруйнував його кар'єру. Але, в Івана тепер є син – Віктор, теж боксер, руками якого чемпіон хоче помститися. Адоніс погоджується виступити на рингу під гучною назвою "Адоніс проти Драго".

"Нестримні"

Загін елітних найманців "Нестримні" виконує найрізноманітніші завдання. Їм довіряють повалення диктаторів, порятунок заручників ... Одного разу хтось на ім'я "Храм" наймає їх для ліквідації генерала Гарзи, який править невеликим латиноамериканським островом Вілена. Коли нестримні прибувають з розвідувальною метою, вони розуміють, що ціллю є не генерал, а колишній співробітник ЦРУ Джеймс Монро, який керує виробництвом наркотиків на острові.

"Гранд реванш"

Героїв спортивної комедії Генрі Шарпа на прізвисько "Бритва" (Сильвестр Сталлоне) і Біллі МакДонаха, на прізвисько "Малюк" (Роберт Де Ніро), двох старих суперників, вмовляють повернутися на ринг. Це має бути ювілейна фінальна битва, через тридцять років після їх останнього поєдинку. Але суперники вони не лине на рингу, а й на любовному фронті. Обом вже за шістдесят, а ось бойовий дух, як у молодих.

"Кобра"

Дія бойовика розгортається у Лос-Анджелесі, де щороку лише зростає кількість злочинів. Поліція не може впоратися зі злодіями, які стають все нещаднішими. Коли справа зовсім виходить з-під контролю і під час захоплення супермаркету гине хлопчик, детектив Монт наказує викликати професіонала в ліквідації злочинців, лейтенанта Маріона Кобретті, на прізвисько Кобра. Йому доручають розібратися в низці загадкових вбивств жінок і дітей, і Кобра починає розслідування зі своїм напарником.

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