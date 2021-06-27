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Сергій Бабкін зізнався, що зраджував дружині з повіями

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
27 червня, 11:50
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Музикант Сергій Бабкін розповів, чому і з ким зраджував своїй дружині Сніжані в перші три роки їх нього спільного життя
Сергій Бабкін зраджував дружині з повіями
Сергій Бабкін зраджував дружині з повіями / Фото: YouTube

Сергій Бабкін нещодавно зізнався, що зраджував дружині на початку стосунків. Сніжана Бабкіна пробачила чоловіка і зараз їхній шлюб називають одним з найміцніших в українському шоу-бізнесі.

Напередодні Сергій Бабкін розповів, з ким зраджував Сніжані. У нього було понад 100 дівчат, з якими Бабкін відпочивав після концертів.

"Тоді був і алкоголізм, все було. Я себе не стримував ні в жінках, ні в алкоголі. Це інерція того життя, потяг, який ще гнав. Той демон, що в мені є, говорив: "Почекай, який стоп?! Ні! Поїхали дали, ми ще женемо", – розповів Сергій Бабкін в інтерв'ю для "Світського життя".

Сергій Бабкін зізнався, що зраджував дружині з повіями
Сергій Бабкін зізнався, що зраджував дружині з повіями / Фото: YouTube

Всі ті жінки, з якими спав Сергій Бабкін, були повіями. За словами артиста, тоді їхні послуги коштували 50-500 доларів за годину.

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На питання, навіщо йому секс за гроші, коли його шлюб тільки почався, Бабкін відповів: "Це складно зрозуміти. Я – нелогічний тип. Логіку шукати в мені не треба".

Сніжана Бабкіна пояснила, чому вибачила невірного чоловіка.

"Мій батько пішов від моєї мами, коли мені було 3 роки, він зраджував її. І всі чоловіки, які зустрічалися на моєму шляху – вони мене всі кидали, зраджували. І перший чоловік теж зрадив, і другий. Я зрозуміла, що якщо я піду – буде третій, четвертий, п'ятий"- зізналася дружина Бабкіна.

У березні Сніжана Бабкіна дала інтерв'ю, в якому першою публічно розповіла про зради чоловіка. Після цього вона зіткнулася з хейтом в соцмережах, але порадила кривдникам стежити за своїм життям.

Дивіться у відео, як Сніжана Бабкіна розповіла про зради чоловіка:

Раніше ми розповідали, як Сергій Бабкін відреагував на зізнання Сніжани в його зрадах.

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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