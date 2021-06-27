Сергей Бабкин признался, что изменял супруге с проститутками

Музыкант Сергей Бабкин рассказал, почему и с кем изменял своей супруге Снежане в первые три года их совместной жизни

Сергей Бабкин изменял супруге с проститутками / Фото: YouTube

Сергей Бабкин недавно признался, что изменял жене в начале отношений. Снежана Бабкина простила мужа, и сейчас их брак называют одним из самых крепких в украинском шоу-бизнесе.

Накануне Сергей Бабкин рассказал, с кем изменял Снежане. У него было более 100 девушек, с которыми Бабкин отдыхал после концертов.

"Тогда был и алкоголизм, все было. Я себя не сдерживал ни в женщинах, ни в алкоголе. Это инерция той жизни, поезд, который еще гнал. Тот демон, что во мне есть, говорил: "Подожди, какой стоп?! Нет! Поехали дали, мы еще гоним", – рассказал Сергей Бабкин в интервью для "Светской жизни".

Сергей Бабкин признался, что изменял жене с проститутками / Фото: YouTube

Все те женщины, с которыми спал Сергей Бабкин, были проститутками. По словам артиста, тогда их услуги стоили 50-500 долларов за час.

На вопрос, зачем ему секс за деньги, когда его брак только начался, Бабкин ответил: "Это сложно понять. Я — нелогичный тип. Логику искать у меня не надо".

Снежана Бабкина объяснила, почему простила неверного супруга.

"Мой отец ушел от моей мамы, когда мне было 3 года, он изменял ей. И все мужчины, которые встречались на моем пути, — они меня все бросали, предавали. И первый муж тоже изменил, и второй. Я поняла, что если я уйду — будет третий, четвертый, пятый", – призналась супруга Бабкина.

В марте Снежана Бабкина дала интервью, в котором первой публично рассказала об изменах мужа. После этого она столкнулась с хейтом в соцсетях, но посоветовала обидчикам следить за своей жизнью.

Смотрите в видео, как Снежана Бабкина рассказала об изменах супруга:

Ранее мы рассказывали, как Сергей Бабкин отреагировал на признание Снежаны в его изменах.