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Сергій Бабкін коротко постригся і тепер став брутальним Шейхом (фото)

Сьогодні, 18:32

Літо у багатьох артистів почалося з перевтілень. Ось і український співак Сергій Бабкін під час поїздки на курорт вирішив показати свій новий образ

Сергій Бабкін змінив зачіску
Сергій Бабкін змінив зачіску
Фото: instagram.com/babkin_official

Музикант Сергій Бабкін, дружина якого поділилася неймовірним фото посеред моря, з початком літнього сезону змінив імідж. Артист зробив коротку стрижку і поділився результатом свого перевтілення під час відпочинку в Туреччині недалеко від міста Бодрум.

На фото, яке Сергій Бабкін опублікував у своєму Instagram-акаунті, співак позує на території готелю в Туреччині. Новий образ артиста доповнило турецьке вбрання – сандалі, літня чорна сорочка і штани-шаровари зі східним візерунком. І хоча зміни в зовнішності співакові пасують, багато шанувальників одразу припустили, що стрижка пов'язана з якимись внутрішніми змінами в його житті, як це часто буває у зірок.

Втім, свою зміну зачіски сам Бабкін ніяк не пов'язує з будь-якими змінами.

"Хочеш змінити Життя – Зміни Життя! Стрижка тут ні до чого. Зміна стрижки – це всього лише, зміна стрижки", – написав Сергій Бабкін в публікації.

A post shared by Sergey Babkin.5nizza.Musician. (@Babkin_official)

Шанувальники були здивовані новим видом Бабкіна, але визнали, що йому дуже личить такий образ. Деякі навіть не впізнали співака.

  • "Вау. Дуже влучно. Ви на фото звичайно Шейх, як мінімум"
  • "А я думаю, хто у Сніжани в сторіс Єлисей плаває, стрижка. Ви дуже брутальний"
  • "Не впізнала зірку"
  • "Ось! А не бла-бла! Людина захотіла людина змінилася! Респект!"
  • "Не впізнала одразу"

Нагадаємо, що довгий час Сергій Бабкін носив довгу шевелюру – злегка пишне густе волосся артиста було його візитною карткою.

Сергій Бабкін з молодшим сином
Сергій Бабкін з молодшим сином
Фото: instagram.com/babkin_official

Дивіться у відео, як Сніжана Бабкіна розповіла про зради чоловіка:

Раніше Сергій Бабкін опублікував архівне фото, на якому він дуже схожий на Віктора Цоя.

Також нагадаємо, що цієї весни й дружина артиста здивувала зміною образу.

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