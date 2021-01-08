Білий дім втрачає свою сексуальність: "Проващай, Меланіє Трамп!"

За чотири роки роботи першої леді США вона створила цілу спадщину

Зовсім скоро дружина чинного президента США Дональда Трампа Меланія Трамп покине статус першої леді. Крім того, що Меланія стала другою жінкою іноземкою, кому дістався цей титул, за чотири роки своєї роботи вона встигла стати законодавицею стилю в багатьох областях. І хоча сам Дональд Трамп не менше яскрава особистість, Меланія Трамп виявилася справжньою сенсацією для світу.

Які б турбулентності не відбувалися в країні, Меланії Трамп завжди вдавалося виглядати ідеально зібраною і проявляти свою позицію. Вона стала прикладом для тисяч представниць жіночої статі по всьому світу і зарекомендувала себе як впевнена жінка. Отже, якою ми запам'ятаємо Меланію Трамп як першу леді США?

Дональд Трамп і Меланія Трамп Фото: Getty Images

Походження Меланії Трамп

Меланія Трамп пройшла довгий шлях – від моделі родом зі Словенії до дружини президента США, за що її назвали "Попелюшкою".

Меланія Трамп молодша за Дональда Трампа на 24 роки та самого початку підкорила майбутнього чоловіка своєю блискучою зовнішністю. До речі, Дональда Трампа абсолютно не збентежила колишня професія Меланії і її відверті фото для журналів. Разом з тим від публіки не сховалося, з яким захопленням сама Меланія дивилася на Дональда. Усе це вплинуло на позитивне ставлення народу до Меланії Трамп.

Меланія Трамп Фото: Getty Images

Стиль "крижаної королеви" Меланії Трамп

Незалежно від заходу – будь то збір врожаю на городі біля Білого дому або міжнародний візит, Меланія Трамп завжди виглядає зібрано. Вона створює образ упевненої, не квапливої леді та знає собі ціну як жінка. При цьому вона нечасто усміхається на публіці. Можливо, тому моменти, де Меланія виглядає радісною та усміхненою так чіпають її шанувальників.

До речі, кажучи про одяг і взуття, Меланія Трамп обожнює не тільки Chanel або Christian Louboutin. Першу леді США часто помічали у вбраннях з мас-маркету, чого вона абсолютно не соромилася. Але якщо говорити про бренди, то серед її фаворитів, звичайно ж, Christian Louboutin, Brandon Maxwell, GIVENCHY, Ralph Lauren, Chanel, Dolce & Gabbana і Michael Kors. Візитною карткою першої леді США стали високі шпильки та червона підошва, а в цілому над її образами вже давно працює дизайнер П'єр Ерве.

Пріоритетні відтінки нарядів дружини Дональда Трампа – білі, сірі, коричневі та чорні. Але "кричущих", "отруйних" кольорів Меланія теж не боялася і одягала їх з гідністю навіть на зустрічах ООН.

Образи Меланії Трамп Фото: Getty Images Образи Меланії Трамп Фото: Getty Images Образи Меланії Трамп Фото: Getty Images Образи Меланії Трамп Фото: Getty Images Образи Меланії Трамп Фото: Getty Images Образи Меланії Трамп Фото: Getty Images Образи Меланії Трамп Фото: Getty Images Образи Меланії Трамп Фото: Getty Images Образи Меланії Трамп Фото: Getty Images Образи Меланії Трамп Фото: Getty Images 1/10

Декор Білого дому до Різдва

За чотири роки роботи Меланія Трамп проявляла почуття стилю у всьому. Знаючи, що кожен її вихід у світ або іншу публічну дію активно обговорюватимуть в ЗМІ, дружина глави США щороку вигадувала, як здивує шанувальників до зимових свят. І дійсно, дивлячись на декор Білого дому за всі минулі роки, можна з упевненістю сказати, що Меланії подобалася ця підготовка до Різдва.

Меланія Трамп прикрасила Білий дім

Звичайно ж, не обійшлося і без казусів, коли Меланія Трамп шокувала всіх залом з червоними ялинками. Але після цього Меланія більше не повторювала "відьомську" стилістику.

Різдвяний Білий дім Фото: Pinterest

Характер Меланії Трамп

Меланія Трамп увійде в історію як одна з найбільш норовливих перших леді США. Ми всі пам'ятаємо, як Меланія не захотіла переїжджати в Білий дім, коли Дональд Трамп став президентом і залишилася жити на Манхеттені зі своїм сином.

Меланія Трамп, Дональд Трамп і їх син Беррон Фото: Getty Images

Але це було лише початком знайомства публіки з характером дружини Трампа. Наступна історія сталася в кінці того ж року, коли Дональд Трамп став президентом. У грудні 2017-го, стурбована безпекою відвідувачів Білого дому, Меланія Трамп вирішила спиляти реліквію – 200-річну магнолію, посаджену сьомим президентом США Ендрю Джексоном. Армія хейтерів Меланії Трамп одразу ж поповнилася, але її це зовсім не збентежило.

У 2018 році Меланія Трамп потрапила в черговий скандал через куртку з Zara за 39 доларів. Тоді дружина глави США вирушила в центр в Техасі, де знаходяться діти нелегальних мігрантів. Але всі розгледіли на спині її куртки напис: "Мені правда все одно, а вам?" (I really don`t care do u?). Тоді в Мережі сприйняли це як завуальоване послання, ніби першій леді США плювати на благодійну місію.

Меланія Трамп Фото: Getty Images

Як Меланія Трамп підтримувала Дональда Трампа

Говорячи про дії Меланії Трамп як дружини глави США, варто відзначити її грамотні та політично коректні заяви і реакції. Перша леді США не раз допомагала Дональду Трампу повертати довіру народу після його нелояльних заяв.

Після того як в одній зі своїх промов Трамп назвав людей, які перетинають кордон "злочинцями", а Меланію попросили прокоментувати ці образи на адресу мексиканців, вона відповіла: "Я не знаходжу в цьому образи на адресу мексиканського народу. Мовилося про "нелегальних мігрантів".

Фото: AFP

Ще одним яскравим скандалом став опублікований газетою The Washington Post аудіозапис 2005 року, на якому Трамп зневажливо висловився на адресу жінок. Цей запис міг привести до провалу Дональда на президентських перегонах. Але Меланія була вельми політкоректна і заявила, що для неї такі висловлювання є неприйнятними. Тоді дружина Трампа підкреслила, що ніколи не чула від свого чоловіка подібного, тому була здивована.

"Це не характерно для людини, яку я знаю. У нього серце і розум лідера", – сказала тоді Меланія.

Меланія Трамп Фото: Getty Images

А що ж далі?

Меланія Трамп залишить за собою цілу спадщину. Як і попередні дружини президентів, Меланія додала збірному образу перших леді США ще більше стилю, витонченості та благородства. Меланія вміло згладжувала "кути" за Дональдом Трампом, була вірною підтримкою йому як чоловікові та як главі держави, при цьому ніколи не забувала про себе.

Відомо що Меланія і Дональд Трамп переїдуть до Флориди після того, як залишать Білий дім. Що ж, саме час сказати, що ми будемо сумувати за тобою, Меланія Трамп, і за твоїми човниками на шпильці під час садових робіт! Однак всі шанувальники сподіваються вже зовсім скоро побачити Меланію Трамп в нових образах і в новій діяльності.

Раніше Меланія і Дональд Трамп поділилися останніми різдвяним фото з Білого дому.

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