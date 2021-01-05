Іванка Трамп "вигуляла" найбільш трендові чоботи цієї зими: фото

Черевики на шнурівці модниця поєднала з чорним приталеним пальто

Іванка Трамп активно продовжує підтримувати свого батька і їздить по американських містах, де зустрічається з натовпами прихильників.

Раніше ми вже бачили її ідеальний костюм за 700 доларів, а на цьому тижні не змогли не зауважити її новий аутфіт, в якому радниця президента з'явилася в аеропорту Далтона, штат Джорджія.

Для виступу Іванка вибрала темно-червоний светр з високим горлом, що вже вважається однією з найпопулярніших речей цього року. Трамп поєднала його з чорними штанами в обтяжку і чорним приталеним пальто з розкльошеним подолом.

Іванка Трамп Фото: instagram.com/ivankatrump

Щодо взуття, дочка президента використала одну з головних тенденцій 2021-го – це шкіряна пара високих чобіт на шнурівці з гострим носком і товстим каблуком.

Іванка Трамп

Фото: instagram.com/ivankatrump

Раніше ми писали, що Іванка Трамп вдягла пальто з переробленого матеріалу за 2260 доларів.

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