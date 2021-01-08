Сенсационная первая леди США: какой мы запомним Меланию Трамп

За четыре года работы первой леди США она создала целое наследие

Совсем скоро жена действующего президента США Дональда Трампа Мелания Трамп покинет статус первой леди. Помимо того, что Мелания стала второй женщиной иностранкой, кому достался этот титул, за четыре года своей работы она успела стать законодательницей стиля во многих областях. И хотя сам Дональд Трамп не менее яркая личность, Мелания Трамп оказалась настоящей сенсацией для мира.

Какие бы турбулентности не происходили в стране, Мелании Трамп всегда удавалось выглядеть идеально собранной и проявлять свою позицию. Она стала примером для тысяч представительниц женского пола по всему миру и зарекомендовала себя как уверенная женщина. Итак, какой мы запомним Меланию Трамп в качестве первой леди США?

Дональд Трамп и Мелания Трамп Фото: Getty Images

Происхождение Мелании Трамп

Мелания Трамп прошла длинный путь – от модели родом из Словении до жены президента США, за что ее назвали "Золушкой".

Мелания Трамп младше Дональда Трампа на 24 года и самого начала покорила будущего супруга своей блистательной внешностью. Кстати, Дональда Трампа совершенно не смутила прошлая профессия Мелании и ее откровенные фото для журналов. В то же время от публики не скрылось, с каким восхищением сама Мелания смотрела на Дональда. Все это повлияло на позитивное представление у народа о Мелании Трамп.

Мелания Трамп Фото: Getty Images

Стиль "снежной королевы" Мелании Трамп

Независимо от мероприятия – будь то сбор урожая на огороде у Белого дома или международный визит, Мелания Трамп всегда выглядит собранно. Она создает образ уверенной, никуда не спешащей и знающей себе цену женщины, а также нечасто улыбается на публике. Возможно, поэтому моменты, где Мелания запечатлена радостной и улыбчивой так трогают ее поклонников.

Кстати, говоря об одежде и обуви, Мелания Трамп предпочитает не только в Chanel или Christian Louboutin. Первую леди США замечали в нарядах из массмаркета, чего она абсолютно не стеснялась. Но если говорить о брендах, то среди ее фаворитов, конечно же, Christian Louboutin, Brandon Maxwell, GIVENCHY, Ralph Lauren, Chanel, Dolce&Gabbana и Michael Kors. Визитной карточкой первой леди США стали высокие шпильки и красная подошва, а в целом над ее образами уже давно работает дизайнер Пьер Эрве.

Приоритетные оттенки нарядов жены Дональда Трампа – белые, серые, коричневые и черные. Но "кричащих", "ядовитых" цветов Мелания тоже не боялась и носила их с достоинством даже на встречах ООН.

Образы Мелании Трамп Фото: Getty Images Образы Мелании Трамп Фото: Getty Images Образы Мелании Трамп Фото: Getty Images Образы Мелании Трамп Фото: Getty Images Образы Мелании Трамп Фото: Getty Images Образы Мелании Трамп Фото: Getty Images Образы Мелании Трамп Фото: Getty Images Образы Мелании Трамп Фото: Getty Images Образы Мелании Трамп Фото: Getty Images Образы Мелании Трамп Фото: Getty Images 1/10

Декор Белого дома к Рождеству

За четыре года работы Мелания Трамп чувство стиля во всем. Зная, что каждый ее выход в свет или другое публичное действие будут активно обсуждать в СМИ, жена главы США каждый год придумывала, как удивит поклонников к зимним праздникам. И действительно, глядя на декор Белого дома за все прошедшие годы, можно с уверенностью сказать, что Мелании нравилась эта подготовка к Рождеству.

Мелания Трамп украсила Белый дом

Конечно же, не обошлось и без казусов, когда Мелания Трамп шокировала всех залом с красными елками. Но после этого Мелания больше не повторяла "ведьминскую" стилистику.

Рождественский Белый дом Фото: Pinterest

Характер Мелании Трамп

Мелания Трамп войдет в историю как одна из самых своенравных первых леди США. Мы все помним, как Мелания не захотела переезжать в Белый дом, когда Дональд Трамп стал президентом и осталась жить на Манхэттене со своим сыном.

Мелания Трамп, Дональд Трамп и их сын Бэррон Фото: Getty Images

Но это было лишь началом знакомства публики с характером жены Трампа. Следующая история произошла в конце того же года, когда Дональд Трамп стал президентом. В декабре 2017-го, обеспокоенная безопасностью посетителей Белого дома, Мелания трамп решила спилить реликвию – 200-летнюю магнолию, посаженную седьмим президентом США Эндрю Джексоном. Армия хейтеров Мелании Трамп сразу же пополнилась, но ее это вовсе не смутило.

В 2018 году Мелания Трамп угодила в очередной скандал из-за куртки из Zara за 39 долларов. Тогда жена главы США отправилась в центр в Техасе, где находятся дети нелегальных мигрантов. Но все разглядели на спине ее куртки надпись: "Мне правда все равно, а вам?" (I really don't care do u?). Тогда в Сети восприняли это как завуалированное послание, будто первой леди США плевать на благотворительную миссию.

Мелания Трамп Фото: Getty Images

Как Мелания Трамп поддерживала Дональда Трампа

Говоря о действиях Мелании Трамп как жены главы США, стоит отметить ее грамотные и политически корректные заявления и реакции. Первая леди США не раз помогала Дональду Трампу возвращать доверие народа после его нелояльных заявлений.

После того как в одной из своих речей Трамп назвал пересекающих границу "преступниками", а Меланию попросили прокомментировать эти оскорбления в адрес мексиканцев, она ответила: "Я не нахожу в этом оскорбления в адрес мексиканского народа. Речь шла о "нелегальных мигрантах".

Мелания Трамп с мужем Дональдом Трампом Фото: AFP

Еще одним ярким скандалом стала опубликованная газетой The Washington Post аудиозапись 2005 года, на которой Трамп пренебрежительно высказался в адрес женщин. Эта запись могла привести к провалу Дональда на президентской гонке. Но Мелания была весьма политкорректной и заявила, что для нее такие высказывания неприемлемы. Тогда жена Трампа подчеркнула, что никогда не слышала от своего супруга подобного, поэтому была удивлена.

"Это не характерно для человека, которого я знаю. У него сердце и ум лидера", – сказала тогда Мелания.

Мелания Трамп Фото: Getty Images

Ранее Мелания и Дональд Трамп поделились последним рождественским фото из Белого дома.

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