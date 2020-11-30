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Мелания Трамп показала изумительный декор к своему последнему Рождеству в Белом доме: фото

Сегодня, 20:27

В этом году обошлось без кроваво-красных елей

Белый дом готов к встрече Рождества. Первая леди США Мелания Трамп, которая ранее стильно проводила свою последнюю елку, ещё за месяц до одного из самых любимых для США праздников, Рождества, завершила подготовку.

В этом году Мелания последний раз отвечает за убранство официальной резиденции Президента США. В помощь супруге Дональда Трампа были направлены самые лучшие профессиональные декораторы, но решающее слово оставалось за ней. И результат превзошел ожидания!

В официальном Instagram-аккаунте первой леди США появилось праздничное видео, в котором икона стиля и законодательница деловой моды Мелания Трамп украшает резиденцию президента.

A post shared by First Lady Melania Trump (@flotus)

Прихожая утопает в рождественских елях, сверкающих мириадой огней. В убранстве комнат преобладают красные, серебристые тона. Многие пользователи соцсетей, которые смотрели видеоматериал практически единодушно сошлись во мнении, что на этот раз Белый дом украшен безукоризненно. А главная ель, которую Мелания Трамп лично встретила на прошлой неделе, установлена в голубом кабинете. Тема декора в этом году называется "Америка прекрасная".

Мелания Трамп украсила Белый дом к Рождеству 2020
Фото: instagram.com/flotus
Мелания Трамп украсила Белый дом к Рождеству 2020
Фото: instagram.com/flotus
Мелания Трамп украсила Белый дом к Рождеству 2020
Фото: instagram.com/flotus
Мелания Трамп украсила Белый дом к Рождеству 2020
Фото: instagram.com/flotus
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Уже через несколько недель Дональд Трамп и его супруга покинут Белый дом. Как известно, в их распоряжении останутся несколько частных владений в Нью-Йорке и роскошное поместье в Палм-Бич.

Напомним, что ранее Дональд и Мелания Трамп впервые появились на публике после новости о разводе.

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