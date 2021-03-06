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Троянда на шоу "Маска" виявилася відомою співачкою (відео)

Сьогодні, 22:57

Сьогодні в номінацію потрапили Троянда і Дракон

Цього вечора, 6 березня, показали сьомий випуск шоу "Маска" на телеканалі "Україна". Новий епізод гіпершоу був просто незабутнім. Хоча б тому, що на цей раз маски зняли відразу дві зірки.

Ми вже писали, що першим себе розсекретив новий персонаж – Махаон. Настя Каменських єдина з зіркових суддів вгадала, хто переховувався в цьому неоднозначному костюмі.

Нагадаємо, що в столичному ЦУМі відкрилася виставка персонажів з гіпершоу "Маска". До початку квітня шанувальники можуть на власні очі побачити костюми Жабеня, Дракона, Сонця та інших героїв проекту.

За результатами сьогоднішнього голосування зіркових детективів та глядачів неймовірного шоу "Маска" в номінацію потрапили Троянда і Дракон. Нагадаємо, що у фінальному голосуванні беруть участь тільки глядачі. Їхні голоси вирішальні.

Троянда і Дракон на шоу "Маска"
Фото: телеканал "Україна"

Так, в сьомому випуску "Маски" викрити себе довелося Троянді, яка за декілька ефірів змогла зачарувати всіх глядачів проекту. Не знаємо, чи здивує це вас чи ні, але нею виявилася Аліна Гросу!

Аліна Гросу в костюмі Троянди
Фото: телеканал "Україна"

Оля Полякова зраділа більше за всіх, тому що саме вона вгадала Аліну ще в другому або третьому виступі на шоу "Маска". "Я знала, що Аліна вміє так філігранно підробляти голос", – заявила Полякова.

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Гросу ж зізналася, що рада нарешті зняти маску і вітати всіх глядачів гіпершоу як Аліна, а не загадковий персонаж.

, The Masked Singer Ukraine (@maskaukrainetv)

Спеціально для тих, хто цього вечора не був біля телевізора, ми коротко розповіли, як пройшов сьомий випуск шоу "Маска" на телеканалі "Україна".

Всі подробиці в спецтемі Шоу Маска

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