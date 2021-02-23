Роман з Романом: 5 доказів того, що Аліна Гросу і Роман Полянський – пара

Артисти довгий час товаришували, але тепер не поспішають заявляти про романтичні стосунки

Говорячи про стосунки з російським актором і режисером Романом Полянським, українська співачка Аліна Гросу постійно уникає відповіді на головне питання – пара вони або все-таки друзі?

Артисти не раз натякали на те, що вони давно разом, але офіційно заявляти про це не поспішають.

В інтерв'ю "Зірковому шляху" на телеканалі "Україна" Аліна розповіла про дружбу з Романом, починаючи з їхньоъ співпраці на знімальному майданчику трилогії про "Вову". В історії стосунків Аліни і Романа є кілька моментів, які доводять, що все-таки Гросу і Полянський – не просто друзі.

Факт №1: Роман допоміг пережити розлучення

Розлучення з чоловіком Олександром, з яким Аліна прожила в шлюбі всього пів року, артистка переживала важко, але до психолога не зверталася.

"Навіщо? У мене був Рома, який психолог?" – каже Аліна.

Співачка зізналася, що Полянський підтримував її весь час і не давав сильно переживати.

"Просто витягав з цього стану. І навіть посмішка людини, і те, як вона на тебе дивиться – це піднімає настрій", – запевняє Гросу.

Аліна Гросу та Роман Полянський Фото: Instagram

Факт №2: всюди разом

Однак стосунки Роман з Аліною не підтверджують. Хоча все вказує на це. Полянський часто супроводжував співачку на зйомках. Саме Романа журналісти "Зіркового шляху" помітили поруч з Аліною за лаштунками кліпу "Голий король" в квітні минулого року.

А під час зйомок новорічного шоу на телеканалі "Україна" Гросу натякнула, що її серце вже зайняте. Та й зимові канікули артисти провели разом у Буковелі.

На питання журналістів про те, чому Роман поїхав у Буковель разом з Аліною, співачка відповіла:

"Ми працювали разом. У нас закінчилися зйомки режисерського проєкту Роми, де моя пісня "Удержи меня" була саундтреком. А після – у мене був концерт у Буковелі, і ми поїхали", – пояснила Аліна.

Як би там не було, а підписники вирішили, що Полянський – нова любов Гросу. Багато хто навіть стали обурюватися, що ще Роман одружений, хоча в ексклюзивному коментарі Сьогодні.Lifestyle актор заявив, що вже давно розлучений.

Факт №3: фото в одній обстановці

На сторінці у Романа є загадкове фото в спальні. А фотографиня засвітила в кадрі свою оголену ніжку. Так хто ж зробив цей знімок?

Скріншот: instagram.com/roman_polianskiy

"Мені здається, по нозі там все зрозуміло", – каже Роман.

А ось фото, на якому Аліна демонструє свої стрункі ноги. Схоже, на фото вище – вона?

Скріншот: instagram.com/alina_grosu

Факт №4: однакові шпалери

Але це не єдина цікава деталь. Ось прямий ефір Гросу з "Зірковім шляхом", який відбувся в квітні минулого року. Зверніть увагу на шпалери позаду Аліни! Буквально через місяць на тому ж фоні виходить в прямий ефір Роман. Або у артистів однакові шпалери вдома, або...

В інтерв'ю Аліна і Роман прокоментували це, заявивши, що просто були один в одного в гостях.

Скріншот: Instagram Аліни Гросу, Instagram Романа Полянського

Факт №5: каблучки

І куди більший інтерес у шанувальників викликало відео, на якому Аліна і Роман власноруч зробили один одному каблучки! Виявилося, що Аліна подарувала їх Роману на день народження.

"Я дуже люблю всякі вироби. І Аліна запропонувала сходити на ювелірний майстер клас. Я давно собі хотів каблучку на великий палець", – каже Роман.

Артисти навіть на інтерв'ю до "Зірковому шляху" прийшли в цих каблучках, та ще й одягли їх на підмізинні пальці! Але каблучки виявилися, за їхніми словами, аж ніяк не для заручин.

Залишається тільки чекати, коли пара все ж вирішить оголосити про свої стосунки офіційно.

Інтерв'ю Аліна Гросу і Романа Полянського для "Зіркового шляху":

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