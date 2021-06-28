Реперка Cardi B вдруге стане мамою (фото)

Cardi B, для якої зняла кліп українська режіссерка, вагітна вдруге. Реперка повідомила, що знову чекає на дитину під час виступу на церемонії нагородження BET Awards.
В минулу неділю 28-річна виконавиця прямо зі сцени сказала шанувальникам, що вони з чоловіком ще раз стануть батьками. Cardi B виступила на сцені в чорному боді Dolce & Gabbana, прикрашеному стразами і з прозорою вставкою на животі.
OMG !!!!!! @iamcardib breaking some MAJOR news! Pregnant and slaying #BETAwards #CulturesBiggestNight pic.twitter.com/CCF5P8h8rt- #BETAwards (@BETAwards) June 28, 2021
Cardi B та її чоловік, репер Offset виховують доньку Калче Кіарі Сефас, яка народилася в 2018 році. У 29-річного виконавця також є троє дітей від попередніх стосунків.
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"#2! ♥", – коротко підписала пост в Instagram з оголеним фото Cardi B. На знімку реперка позує без одягу і демонструючи великий живіт.
Cardi B і Offset одружилися у вересні 2017 року. Хоча у пари були свої злети та падіння, включаючи подачу заяви про розлучення минулої осені, вони помирилися і провели разом День святого Валентина.
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