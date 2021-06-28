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Реперка Cardi B вдруге стане мамою (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
28 червня, 08:40
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Cardi B повідомила, що чекає на другу дитину під час виступу на церемонії нагородження BET Awards. Реперка вийшла на сцену в чорному боді, який підкреслив її круглий живіт
Реперка Cardi B та її чоловік Offset
Реперка Cardi B та її чоловік Offset / Фото: Getty Images

Cardi B, для якої зняла кліп українська режіссерка, вагітна вдруге. Реперка повідомила, що знову чекає на дитину під час виступу на церемонії нагородження BET Awards.

В минулу неділю 28-річна виконавиця прямо зі сцени сказала шанувальникам, що вони з чоловіком ще раз стануть батьками. Cardi B виступила на сцені в чорному боді Dolce & Gabbana, прикрашеному стразами і з прозорою вставкою на животі.

Cardi B та її чоловік, репер Offset виховують доньку Калче Кіарі Сефас, яка народилася в 2018 році. У 29-річного виконавця також є троє дітей від попередніх стосунків.

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"#2! ♥", – коротко підписала пост в Instagram з оголеним фото Cardi B. На знімку реперка позує без одягу і демонструючи великий живіт.

Cardi B і Offset одружилися у вересні 2017 року. Хоча у пари були свої злети та падіння, включаючи подачу заяви про розлучення минулої осені, вони помирилися і провели разом День святого Валентина.

Дивіться сюжет про зірок, які виходили заміж вагітними:

Раніше ми писали, що Cardi B влаштувала вечірку в розпал пандемії, за яку потім вибачалася.

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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