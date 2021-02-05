Cardi B танцює на могилі і цілується з дівчатами у кліпі, який зняла Таню Міуньо

Ролик починається біля могили 2020-го року

Cardi B, яка стала жінкою 2020 року за версією Billboard, випустила новий трек, який отримав назву Up. Кліп для цієї композиції зняла українка Таню Міуньо. Сама виконавиця каже, що Таня просто неймовірна.

Сингл Uр увійде до нового альбому, який Cardi B планує випустити в 2021 році. Кліп починається з того, що реперка танцює на могилі 2020-го.

Скріншот: YouTube

Скріншот: YouTube

Cardi B подякувала Таню на своїй сторінці в Instagram, зізнавшись, що їй знадобилося два тижні, щоб доставити кліпмейкерку із України до США.

Нагадаємо, що Таню Міуньо – українська режисера, яка знімала кліпи для MONATIK, "Время и Стекло", Скріптоніта, Кеті Перрі, іспанської співачки Rosalia і британця Yungblud. Останнє відео ми показували тут.

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