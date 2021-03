Розтяжка Дуа Ліпи та еротичні танці Cardi B – 2 найсексуальніших виступи на "Греммі-2021"

Дуа Ліпа проти Cardi B

В ніч з неділі на понеділок в Лос-Анджелесі відбулася 63-тя церемонія вручення премії "Греммі". Захід, ймовірно, стане найобговорюванішим на цьому тижні не тільки через лауреатів, а й завдяки яскравим виступам селебрітіс.

На сцені "Стейплс-центру" виступили Гаррі Стайлс, Бейонсе, Post Malone, Doja Cat, Бруно Марс та інші зірки. Але найпровокаційнішими в Мережі вже охрестили номери Дуа Ліпи і Cardi B.

Dua Lipa

Дуа Ліпа, яка здобула перемогу в номінації "Кращий поп-альбом", з'явилася в розкішній сукні-халаті з камінням і заспівала свій хіт Levitating.

Скріншот із відео

В процесі артистка переодяглася в ліловий двобортний піджак, який незабаром зняла, оголивши своє тіло для вистави під Don't Start Now. Тоді Дуа Ліпа продемонструвала свої хореографічні таланти і розтяжку.

Скріншот з відео

Dua Lipa – Levitating / Don't Start Now (Live at the GRAMMYs 2021)

Cardi B

Cardi B з'явилася на сцені з новим синглом Up. На ній був відвертий металевий наряд у стилі гладіатора, з загостреними наплічниками і накладками на руках.

Скріншот з відео

Потім до реперки приєдналася ще одна зірка "Греммі-2021" Megan Thee Stallion. Разом дами виконали свій хіт WAP, дивуючи при цьому публіку відвертими рухами.

Скріншот з відео

Cardi B – Up / WAP feat. Megan Thee Stallion (Live at the GRAMMYs 2021)

