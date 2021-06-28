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Рэперша Cardi B во второй раз станет мамой

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
28 июня, 08:40
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Cardi B сообщила, что ждет второго ребенка во время выступления на церемонии награждения BET Awards. Рэперша вышла на сцену в черном боди, подчеркнувшем ее круглый живот
Рэперша Cardi B и ее супруг Offset
Рэперша Cardi B и ее супруг Offset / Фото: Getty Images

Cardi B, для которой сняла клип украинская режиссерка, беременна во второй раз. Рэперша сообщила, что снова ждет ребенка во время выступления на церемонии награждения BET Awards.

28-летняя исполнительница прямо со сцены сказала поклонникам, что они с мужем ждут ребенка в минувшее воскресенье. После Cardi B выступила на сцене в черном боди Dolce&Gabbana, украшенном стразами и с прозрачной вставкой на животе.

Cardi B и ее супруг, рэпер Offset воспитывают дочь Калче Киари Сэфас, которая родилась в 2018 году. У 29-летнего исполнителя также есть трое детей от предыдущих отношений.

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"#2! ♥", – коротко подписала пост в Instagram с обнаженным фото Cardi B. На снимке рэперша позирует без одежды и демонстрируя большой живот.

Cardi B и Offset поженились в сентябре 2017 года. Хотя у пары были свои взлеты и падения, включая подачу заявления о разводе прошлой осенью, они помирились минувшей осенью и провели вместе День святого Валентина.

Смотрите сюжет о звездах, которые выходили замуж беременными:

Ранее мы писали, что Cardi B закатила вечеринку в разгар пандемии, за которую потом извинялась.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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