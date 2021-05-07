Раміна Есхакзай дочекалася пропозиції руки і серця від бойфренда: Він це зробив! (фото)

Раніше дівчина неодноразово заявляла, що давно чекала пропозиції від свого коханого, адвоката Євгена Проніна. Пара разом більше двох з половиною років

Раміна Есхакзай і Євген Пронін Фото: instagram.com/raminalalala

Журналістка, YouTube-блогерка і екскохана співака Віталія Козловського, Раміна Есхакзай, повідомила підписникам радісну новину – вона нарешті виходить заміж за свого бойфренда, українського адвоката – Євгенія Проніна.

Варто зазначити, що дівчина не разторкалася теми заміжжя в соцмережах і своїх інтерв'ю – після двох з половиною років стосунків Раміна не могла зрозуміти, чому коханий досі їй не освідчився. Дівчина вже втратила надію, але Євген вирішив зробити коханій сюрприз – і тепер на безіменному пальці у Раміни красується заповітна каблучка!

"Радий, що тут не ловить телефонна мережа, тому є коментарі. Деяку інформацію краще дізнаватися напряму, ніж через ЗМІ, тому кажу напряму, а що вона відповіла, ви й самі знаєте!" – підписав Євген знімок з рукою Раміни у себе в Instagram.

Скріншот: соцмережі

Раміна в свою чергу написала в Instagram наступне: "Оскільки всі вже знають, так. Він це зробив!".

У коментарях пару стали вітати їхні підписники та друзі.

Раніше Раміна пояснила, чому переїхала з України в Росію.

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