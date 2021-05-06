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Наречений жорстко розіграв наречену на весіллі й мало не залишився сам

Сьогодні, 10:51

Дівчина на ім'я Бріджит не оцінила жарт, адже думала, що її коханий Дрю потрапив до лікарні з серйозними травмами

Фото: tiktok.com/@bridge.stape

Блогерка на ім'я Бріджит на своїй сторінці у TikTok розповіла, як її наречений за кілька годин до весілля влаштував оригінальний розіграш. Дівчина жарт не оцінила, адже думала, що коханий потрапив до лікарні.

Все почалося о третій годині ночі: Бріджит отримала від нареченого Дрю шокуюче повідомлення. Там ішлося про те, що його терміново забрали до лікарні.

"Парамедики сказали, що ми зможемо навідати його вранці, якщо крапельниця допоможе", – згадує наречена.

@ bridge.stape

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original sound – Bridgett

Також їй надіслали фотографію чоловіка, який лежав у машині швидкої допомоги.

Бріджит потратила дві години на те, щоб попередити всіх гостей, що весілля не буде. Але, як виявилося, у цьому не було потреби.

Того дня Дрю відзначав свій останній день холостяцького життя, тому вирішив придумати щось оригінальне. Під час прогулянки він побачив запарковану машину швидкої допомоги і попросив у водіїв сфотографуватися всередині.

Хоча дівчина дуже розлютилася через цю ситуацію, весілля не перенесли. Пара змогла вчасно одружитися.

Нагадаємо, раніше у закритій Facebook-спільноті "Отак я насміхаюсь над весіллями" з'явився знімок нареченої з пишними формами, на якій розірвалася весільна сукня. До того ж ми розповідали, як у Мережі наречену висміяли через "прозоре" весільне плаття.

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

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відео весілля розіграш
Джерела: Сьогодні , tiktok.com/@bridge.stape
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