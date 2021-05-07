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Рамина Эсхакзай дождалась предложения руки и сердца от бойфренда: Он это сделал! (фото)

Сегодня, 22:39

Ранее девушка неоднократно заявляла, что давно ждала предложения от своего возлюбленного, адвоката Евгения Пронина. Пара вместе более двух с половиной лет

Рамина Эсхакзай и Евгений Пронин
Рамина Эсхакзай и Евгений Пронин
Фото: instagram.com/raminalalala

Журналист, YouTube-блогер и экс-возлюбленная певца Виталия Козловского, Рамина Эсхакзай, сообщила подписчикам радостную новость – она наконец-то выходит замуж за своего бойфренда, украинского адвоката – Евгения Пронина.

Стоит отметить, что девушка не раз поднимала тему замужества в соцсетях и своих интервью – после двух с половиной лет отношений Рамина не могла понять, почему возлюбленный не делает ей предложение. Девушка уже потеряла надежду, но Евгений решил преподнести любимой сюрприз – и теперь на безымянном пальце у Рамины красуется заветное колечко!

"Рад, что здесь не ловит телефонная сеть, поэтому есть комментарии. Некоторую информацию лучше узнавать напрямую, чем через СМИ, поэтому сообщаю напрямую, а что она ответила, вы и сами знаете!" – подписал Евгений снимок с рукой Рамины у себя в Instagram.

Скриншот: соцсети

Рамина в свою очередь написала в Instagram следующее: "Раз все уже знают, таки да. Он это сделал!".

В комментариях пару стали поздравлять их подписчики и друзья.

Ранее Рамина объяснила, почему уезжала из Украины в Россию.

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