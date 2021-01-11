Офіційно: HBO зніматиме продовження серіалу "Секс і місто", але без однієї подруги
Керрі, Шарлотта і Міранда з'являться без улюбленої подруги
Готується перезапуск культового серіалу "Секс і місто", зірковий актор якого став батьком вдруге. І тепер це вже не просто чутки, а офіційне підтвердження. Виконавиця головної ролі Сара Джесіка Паркер опублікувала у своєму Instagram-акаунті відеоанонс.
У новому мінісеріалі знімуться всі акторки, які зіграли головні ролі, за винятком Кім Кеттролл, яку ми пам'ятаємо як Саманту Джонс.
До своїх ролей повернуться Синтія Ніксон (Міранда Хоббс) і Крістін Девіс (Шарлотта Йорк). Однак акторка Кім Кеттролл, яка зіграла впевнену і сексуальну героїню Саманту Джонс, не раз заявляла в інтерв'ю, що не хоче повертатися в проєкт, тому не з'явиться в сиквелі.
Серіал "Секс і місто", що складається із шести сезонів, виходив на екрани з 1998 по 2004 рік. Потім вийшло два повнометражні фільми, а в 2013 році – приквел "Щоденники Керрі", який розповів про життя молодої Керрі Бредшоу.
Нагадаємо, що минулої весни був представлений акторський склад перезапуску "Пліткарки".
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