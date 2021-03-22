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Голос країни-11: чоловік Ольги Сумської запально заспівав хіт Олега Винника "Вовчиця" (відео)

Сьогодні, 16:13

Віталій Борисюк взяв участь у вокальних боях

В останньому випуску вокальних боїв шоу "Голос країни-11" виступив Віталій Борисюк – актор театру і кіно, чоловік відомої української актриси Ольги Сумської.

На сцені він виконав хіт Олега Винника "Вовчиця". Його суперником на етапі боїв став моряк Володимир Каверін, який і залишив проєкт. Цей факт, до речі, не схвалили глядачі, які хворіли за Каверіна.

У коментарях багато хто засумнівався в тому, що на проєкті все насправді і не вирішено заздалегідь.

Зазначимо, що на етапі сліпих прослуховувань з усіх тренерів до Віталія повернувся тільки Олег Винник.

"В одному з інтерв'ю я якось пожартував, що ми заспіваємо з Вінником в дуеті black and white – біленький і чорненький", – сказав Борисюк.

Схоже, що на шоу у нього ще буде така можливість. А в коментарях тим часом всі просять "повернути моряків" на шоу і обурюються тим, що Олег Винник не дав йому шанс продовжити участь у проєкті.

Скріншот: YouTube

Нагадаємо, 18-річний TikTok-блогер викрав серце Наді Дорофєєвої на "Голосі країни-11".

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