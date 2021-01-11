Співак Стас Михайлов заборгував мільйон рублів татарському продюсеру

Артист звинувачується в привласненні великої суми

Відомого російського співака Стаса Михайлова звинуватили в привласненні мільйона рублів, повідомляє Telegram-канал Mash.

Як говориться в повідомленні, артист заборгував велику суму татарському продюсеру Фаріту Мухамедьярову, який організував концерт Михайлова в Казані. Захід мав відбутися ще в березні минулого року, але через поширення COVID-19 співак не приїхав.

Стас Михайлов Фото: facebook.com/groups/771635813624228

"В результаті все пролетіло, бізнесмен вирішив, що винен Михайлов, і зажадав через суд повернути виплачений йому завдаток – 1 100 000 рублів. Суму артист повертати відмовляється, посилаючись на форс-мажор", – пише Mash.

Артист поки не прокоментував цю ситуацію. Стас Михайлов – популярний російський співак, виконує композиції в основному в жанрі постшансон.

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