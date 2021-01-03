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Вагітна дружина Джеджули: "Я не планувала дитину... просто не змогла вбити"

3 січня, 14:57

Юлія Леус також розповіла, за що шоумен її вдарив

У соцмережах продовжують обговорювати скандал навколо шоумена Андрія Джеджули та його вагітної дружини Юлії Леус. Нещодавно їхній конфлікт навіть прокоментувала Санта Дімопулос.

Після того, як Леус потрапила до лікарні із загрозою викидня, її буквально засипали питаннями про те, що насправді сталося між нею і Джеджулою.

В Instastories Юля назвала причину, з якої, як вона стверджує, Андрій Джеджула її вдарив.

"Я розбила склянку і вазу! Він потім мою вазу теж розбив, і на все це скло я й полетіла", – розповіла фоловерам Леус.

Скріншот: instagram.com/stories/yla__yla

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Майбутня мама також шокувала зізнанням, що не хотіла заводити спільну дитину з Джеджулою, але не змогла перервати вагітність.

Скріншот: instagram.com/stories/yla__yla

"Я не планувала дитину з цією людиною, просто не змогла вбити..." – написала Юля.

45-річний Андрій Джеджула всі звинувачення дружини спростовує. Він також пояснив поведінку жінки ревнощами. Зокрема, до співачки Насті Каменських, фото з якою він опублікував нещодавно в Instagram.

Андрій Джеджула і NK
Фото: instagram.com/djedjula

Нещодавно ми також писали, що дружина Джеджули шкодує, що не розлучилася з ним раніше.

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