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Певец Стас Михайлов задолжал миллион рублей татарскому продюсеру

Сегодня, 11:14

Артист обвиняется в присвоении крупной суммы

Известного российского певца Стаса Михайлова обвинили в присвоении миллиона рублей, сообщает Telegram-канал Mash.

Как говорится в сообщении, артист задолжал крупную сумму татарскому продюсеру Фариту Мухамедьярову, который организовал концерт Михайлова в Казани. Мероприятие должно было состояться еще в марте прошлого года, но из-за распространения COVID-19 певец не приехал.

Стас Михайлов
Стас Михайлов
Фото: facebook.com/groups/771635813624228

"В итоге все пролетело, бизнесмен решил, что виноват Михайлов, и потребовал через суд вернуть выплаченный ему задаток — 1 100 000 рублей. Сумму артист возвращать отказывается, ссылаясь на форс-мажор", – пишет Mash.

Артист пока не прокомментировал эту ситуацию. Стас Михайлов – популярный российский певец, исполняет композиции в основном в жанре постшансон.

Напомним, супруга Алека Болдуина попала в скандал из-за своего происхождения. Мы также сообщали, что мать певицы Луны попала в скандал в киевском ресторане.

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