Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

"Знайти мир заради дитини": Дімопулос прокоментувала скандал Джеджули і його вагітної дружини

3 січня, 12:25

У Санти Дімопулос та Андрія Джеджули є спільна дитина

У 2008 році Санта Дімопулос народила дитину від Андрія Джеджули. Їх розрив через два роки був досить скандальним, тому артистка не упустила можливості прокоментувати ситуацію, яка зараз відбувається з її ексом та його нинішньою дружиною Юлією Леус.

В Instastories Дімопулос відповіла на запитання підписників про те, що вона думає стосовно скандалу Джеджули і Леус. Санта не стала нікого критикувати, але підкреслила, що заради дитини необхідно знайти компроміс.

Скріншот: instagram.com/stories/santadimopulos

"Я не суддя і не член сім'ї, щоб щось обговорювати і засуджувати. Я насилу налагодила стосунки із Андрієм заради сина. Я дуже добре ставлюся до Юлії і завжди допоможу їй, якщо знадобиться. Бажаю всім гармонії, мудрості і усвідомленості, щоб знайти мир і взаєморозуміння заради дитини", – висловилася артистка.

Читайте також:
Дімопулос відповіла Саніній на звинувачення в лицемірстві на "Танцях": "В шоу-бізнесі немає місця людяності"

Нагадаємо, що під Новий рік в родині Андрія Джеджули та Юлії Леус стався скандал. Вагітна Юлія із загрозою викидня потрапила в лікарню. Вона публічно заявила, що в цьому винен її чоловік. Джеджула свою провину заперечує.

Про найскандальніші розлучення знаменитостей дивіться в сюжеті:

Раніше Юлія Леус зізналася, що шкодує, що не розлучилася з Джеджулою раніше .

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Андрій Джеджула відреагував на звинувачення вагітної дружини лише однією картинкою "Сидиш і ревеш": вагітна дружина Джеджули знаходиться в лікарні і збирається з ним розлучатися Дружина Алека Болдвіна потрапила в скандал через своє походження: вона прикидалася іспанкою
скандал Санта Дімопулос Андрій Джеджула
Реклама

Новини партнерів

Салаты с ананасами: оригинальные рецепты на праздничный стол
Салаты с ананасами: оригинальные рецепты на праздничный стол
Изумрудный рулет с красной рыбой вместо шубы на Новый год
Изумрудный рулет с красной рыбой вместо шубы на Новый год
Апетитно-соковита скумбрія: як смачно запекти рибу в духовці
Апетитно-соковита скумбрія: як смачно запекти рибу в духовці
Апетитні м’ясні тефтелі з рисом: як приготувати ситну страву
Апетитні м’ясні тефтелі з рисом: як приготувати ситну страву

Популярні статті

Сьогодні, 15:31Events

Привітання з Різдвом: яскраві листівки, проза та вірші

Сьогодні, 11:14Food

Найпростіший рецепт куті: як приготувати на Різдво

Сьогодні, 10:54Events

Різдво-2021: дієві ритуали і обряди свята

Сьогодні, 10:26Events

До якого числа носять вечерю на Різдво

Сьогодні, 09:43Fun

Колядки і щедрівки: тексти найпопулярніших пісень

Вчора, 22:17Fun

Найращі колядки російською мовою: найпопулярніші вірші

Вчора, 19:16Events

Характеристика знаків зодіаку по місяцях і числах

Вчора, 14:15Fun

Найкращі колядки на Різдво-2021: великий вибір текстів

Вчора, 12:15Fun

Ворожіння на Різдво-2021 вдома: як і коли ворожити

Вчора, 11:31Food

Що приготувати на вечерю на Різдво: рецепти святкових страв

4 січняFun

Найкращі колядки-2021 українською мовою

4 січняEvents

Різдво Христове: дата, історія, традиції і прикмети

4 січняFood

Що приготувати на Святвечір: 12 пісних страв для святкового столу

4 січняFood

Меню на Різдво: найкращі рецепти святкових страв

4 січняFood

Як приготувати кутю на Святвечір

4 січняШоу-бізнес

Без вій та брів: Алла Пугачова показала, як вона виглядає зараз

Новини партнерів

Нестандартная девушка одного из лучших защитников FIFA
Нестандартная девушка одного из лучших защитников FIFA
Анна Стахурска – прекрасная жена лучшего футболиста сезона
Анна Стахурска – прекрасная жена лучшего футболиста сезона
Астролог рассказала, чего нам ждать от нового, 2021 года
Астролог рассказала, чего нам ждать от нового, 2021 года
Красотки, из-за которых Гринвуд и Фоден вылетели из сборной
Красотки, из-за которых Гринвуд и Фоден вылетели из сборной
Главная красотка украинской легкой атлетики!
Главная красотка украинской легкой атлетики!
Сочные рыбные котлеты: как приготовить?
Сочные рыбные котлеты: как приготовить?
"Грязная баба": Известный продюсер плюнул в Кудрявцеву
"Грязная баба": Известный продюсер плюнул в Кудрявцеву
"Он умер от СПИДа!": подробности смерти известного актера
"Он умер от СПИДа!": подробности смерти известного актера

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти