"Знайти мир заради дитини": Дімопулос прокоментувала скандал Джеджули і його вагітної дружини

У Санти Дімопулос та Андрія Джеджули є спільна дитина

У 2008 році Санта Дімопулос народила дитину від Андрія Джеджули. Їх розрив через два роки був досить скандальним, тому артистка не упустила можливості прокоментувати ситуацію, яка зараз відбувається з її ексом та його нинішньою дружиною Юлією Леус.

В Instastories Дімопулос відповіла на запитання підписників про те, що вона думає стосовно скандалу Джеджули і Леус. Санта не стала нікого критикувати, але підкреслила, що заради дитини необхідно знайти компроміс.

Скріншот: instagram.com/stories/santadimopulos

"Я не суддя і не член сім'ї, щоб щось обговорювати і засуджувати. Я насилу налагодила стосунки із Андрієм заради сина. Я дуже добре ставлюся до Юлії і завжди допоможу їй, якщо знадобиться. Бажаю всім гармонії, мудрості і усвідомленості, щоб знайти мир і взаєморозуміння заради дитини", – висловилася артистка.

Нагадаємо, що під Новий рік в родині Андрія Джеджули та Юлії Леус стався скандал. Вагітна Юлія із загрозою викидня потрапила в лікарню. Вона публічно заявила, що в цьому винен її чоловік. Джеджула свою провину заперечує.

Про найскандальніші розлучення знаменитостей дивіться в сюжеті:

Раніше Юлія Леус зізналася, що шкодує, що не розлучилася з Джеджулою раніше .

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися