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Гіларі Дафф втрете стала мамою. Акторка народжувала вдома (фото)

Сьогодні, 09:08

Гіларі поділилася першими фотографіями з донькою

33-річна Гіларі Дафф, слідом за Емілі Ратаковскі повідомила, що стала мамою втретє. Акторка, яка на цей раз вирішила народжувати вдома, показала фотографії новонародженої дівчинки і розсекретила її ім'я.

Чорно-білими кадрами зоряна мама поділилася в своєму Instagram-акаунті. "Мей Джеймс Бейр, ми любимо тебе!", – підписала одне зі знімків Гіларі.

Акторка Гіларі Дафф
Акторка Гіларі Дафф
Фото: instagram/hilaryduff/

Виявляється, артистка народила ще 24 березня, але повідомила про це тільки зараз.

Фото: instagram.com/stories/hilaryduff

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Фото: instagram.com/stories/hilaryduff

У 2019 Гіларі Дафф таємно вийшла заміж за музиканта Меттью Кома. У пари є спільна дитина дочка Бенкс, яка народилася в 2018 році. У акторки також є син Лука від гравця НХЛ Майка Комрі, з яким вона розлучилася в 2016-му.

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Раніше ми писали, що Альбіна Джанабаєва чекає на третю дитину від Меладзе .

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