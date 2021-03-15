"Оскар-2021": оголошено список номінантів на кінопремію

Ведучі Нік Джонас і його дружина Пріянка Чопра назвали претендентів на "Оскар"

Сьогодні, 15 березня, оголошено претендентів на головну кінопремію світу – "Оскар". Вперше за 40 років церемонія нагородження була перенесена з 28 лютого на 25 квітня через пандемію коронавірусу.

Також організаторам кінопремії цього року довелося придумувати новий формат для проведення заходу, щоб відзначити досягнення в кіно, музиці та телебаченні за минулий рік. Наприклад, друга за важливістю після "Оскара" премія "Золотий глобус теж зазнала змін: церемонія пройшла в двох містах одночасно.

Того року номінантів оголошували співак Нік Джонас і його дружина, актриса Пріянка Чопра в прямому ефірі на офіційному YouTube-каналі "Оскара".

Такий список номінантів на "Оскар-2021" в основних категоріях:

Найкращий фільм

"Батько"

"Юда і Чорний Месія"

"Манк"

"Мінар"

"Земля кочівників"

"Дівчина, що подає надії" ("Перспективна дівчина")

"Звук металу"

"Суд над чиказькою сімкою"

Френсіс Макдорманд у фільмі "Земля кочівників" Фото: facebook.com/NomadlandFilm

Найкращий режисер

Хлоя Чжао – "Земля кочівників"

Девід Фінчер – "Манк"

Еміральда Феннел – "Дівчина, що подає надії" ("Перспективна дівчина")

Чи Айзек Чанг – "Мінарі"

Томас Вінтерберг – "Ще по одній"

"Ще по одній" Фото: themoviedb.org

Краща жіноча роль

Віола Девіс – "Ма Рейні: Мати блюзу"

Ванесса Кірбі – "Фрагменти жінки"

Френсіс Макдорманд – "Земля кочівників"

Кері Малліган – "Дівчина, що подає надії" ("Перспективна дівчина")

Андра Дей – "Сполучені Штати проти Біллі Холідей"

Кадр з фільму "Фрагменти жінки" Фото: labiennale.org

Краща чоловіча роль

Чедвік Боузман – "Ма Рейні: Мати блюзу"

Різ Ахмед – "Звук металу"

Ентоні Хопкінс – "Батько"

Гері Олдмен – "Манк"

Стівен Ян – "Мінар"

"Чорне дно Ма Рейні" Фото: kino-teatr.ua

Краща жіноча роль другого плану

Марія Бакалова – "Борат 2"

Гленн Клоуз – "Елегія хіллбіллі"

Олівія Колман – "Батько"

Юн Е Чжон – "Мінар"

Аманда Сейфрід – "Манк"

"Манк" Фото: Netflix

Краща чоловіча роль другого плану

Саша Барон Коен – "Суд над чиказькою сімкою"

Даніел Калуя – "Іуда і Чорний Месія"

Леслі Одом-молодший – "Одна ніч в Маямі"

Пол Раджі – "Звук металу"

Лакіт Стенфілд – "Іуда і Чорний Месія"

"Суд над чиказькою сімкою" Фото: Netflix

Кращий оригінальний сценарій

Шака Кінг, Вілл Берсон – "Іуда і Чорний Месія"

Чи Ісаак Чанг – "Мінар"

Еміральди Феннел – "Дівчина, що подає надії" ("Перспективна дівчина")

Даріус Мардер, Абрахам Мардер – "Звук металу"

Аарон Соркін – "Суд над чиказькою сімкою"

Кращий адаптований сценарій

Пітер Бейнхем і Саша Барон Коен – "Борат 2"

Крістофер Хемптон і Флоріан Зеллер – "Батько"

Хлоя Чжао – "Земля кочівників"

Кемп Пауерс – "Одна ніч в Маямі"

Рамін Бахрані – "Білий тигр"

Кадр з тізера до фільму "Борат 2" Фото: Скріншот з YouTube

Краща операторська робота

"Земля кочівників"

"Манк"

"Суд над чиказькою сімкою"

"Новини з усього світу"

"Звук металу"

Краща музика до фільму

"П'ятеро однієї крові"

"Манк"

"Мінар"

"Новини з усього світу"

"Душа"

Кращий саундтрек до фільму

"Іуда і Чорний Месія" – Fight for You Трек – H.E.R.

"Суд над чиказькою сімкою" – Hear My Voice – Hein Cooper

"Євробачення: Історія вогненної саги" – Husavik

"Все життя попереду" – Laura Pausini – Io sì (Seen)

"Одна ніч в Маямі" – Leslie Odom Jr. – Speak Now

"Мінарі" Фото: kino-teatr.ru

кращий монтаж

"Земля кочівників"

"Суд над чиказькою сімкою"

"Дівчина, що подає надії" ("Перспективна дівчина")

"Звук металу"

"Батько"

"Батько" Фото: Скріншот з YouTube

Кращий анімаційний фільм

"Душа"

"Вперед"

"Легенда про вовків"

"Подорож на Місяць"

"Баранчик Шон: Фермагеддон"

"Душа" Фото: themoviedb.org

Кращий міжнародний фільм

"Ще по одній"

"Все життя попереду"

"Краща пора"

"Людина, яка продала свою шкуру"

Quo Vadis, Aida? ("Куди ти йдеш, Аїдо?")

Кращі візуальні ефекти

"Тенет"

"Душа"

"Любов і монстри"

"Опівнічні небо"

"Айван, єдиний і неповторний"

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