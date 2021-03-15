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"Оскар-2021": оголошено список номінантів на кінопремію

Сьогодні, 14:50

Ведучі Нік Джонас і його дружина Пріянка Чопра назвали претендентів на "Оскар"

Сьогодні, 15 березня, оголошено претендентів на головну кінопремію світу – "Оскар". Вперше за 40 років церемонія нагородження була перенесена з 28 лютого на 25 квітня через пандемію коронавірусу.

Також організаторам кінопремії цього року довелося придумувати новий формат для проведення заходу, щоб відзначити досягнення в кіно, музиці та телебаченні за минулий рік. Наприклад, друга за важливістю після "Оскара" премія "Золотий глобус теж зазнала змін: церемонія пройшла в двох містах одночасно.

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Того року номінантів оголошували співак Нік Джонас і його дружина, актриса Пріянка Чопра в прямому ефірі на офіційному YouTube-каналі "Оскара".

Такий список номінантів на "Оскар-2021" в основних категоріях:

Найкращий фільм

  • "Батько"
  • "Юда і Чорний Месія"
  • "Манк"
  • "Мінар"
  • "Земля кочівників"
  • "Дівчина, що подає надії" ("Перспективна дівчина")
  • "Звук металу"
  • "Суд над чиказькою сімкою"

Френсіс Макдорманд у фільмі "Земля кочівників"
Френсіс Макдорманд у фільмі "Земля кочівників"
Фото: facebook.com/NomadlandFilm

Найкращий режисер

  • Хлоя Чжао – "Земля кочівників"
  • Девід Фінчер – "Манк"
  • Еміральда Феннел – "Дівчина, що подає надії" ("Перспективна дівчина")
  • Чи Айзек Чанг – "Мінарі"
  • Томас Вінтерберг – "Ще по одній"

"Ще по одній"
"Ще по одній"
Фото: themoviedb.org

Краща жіноча роль

  • Віола Девіс – "Ма Рейні: Мати блюзу"
  • Ванесса Кірбі – "Фрагменти жінки"
  • Френсіс Макдорманд – "Земля кочівників"
  • Кері Малліган – "Дівчина, що подає надії" ("Перспективна дівчина")
  • Андра Дей – "Сполучені Штати проти Біллі Холідей"

Кадр з фільму "Фрагменти жінки"
Кадр з фільму "Фрагменти жінки"
Фото: labiennale.org

Краща чоловіча роль

  • Чедвік Боузман – "Ма Рейні: Мати блюзу"
  • Різ Ахмед – "Звук металу"
  • Ентоні Хопкінс – "Батько"
  • Гері Олдмен – "Манк"
  • Стівен Ян – "Мінар"

"Чорне дно Ма Рейні"
Фото: kino-teatr.ua

Краща жіноча роль другого плану

  • Марія Бакалова – "Борат 2"
  • Гленн Клоуз – "Елегія хіллбіллі"
  • Олівія Колман – "Батько"
  • Юн Е Чжон – "Мінар"
  • Аманда Сейфрід – "Манк"

"Манк"
"Манк"
Фото: Netflix

Краща чоловіча роль другого плану

  • Саша Барон Коен – "Суд над чиказькою сімкою"
  • Даніел Калуя – "Іуда і Чорний Месія"
  • Леслі Одом-молодший – "Одна ніч в Маямі"
  • Пол Раджі – "Звук металу"
  • Лакіт Стенфілд – "Іуда і Чорний Месія"

"Суд над чиказькою сімкою"
"Суд над чиказькою сімкою"
Фото: Netflix

Кращий оригінальний сценарій

  • Шака Кінг, Вілл Берсон – "Іуда і Чорний Месія"
  • Чи Ісаак Чанг – "Мінар"
  • Еміральди Феннел – "Дівчина, що подає надії" ("Перспективна дівчина")
  • Даріус Мардер, Абрахам Мардер – "Звук металу"
  • Аарон Соркін – "Суд над чиказькою сімкою"

Кращий адаптований сценарій

  • Пітер Бейнхем і Саша Барон Коен – "Борат 2"
  • Крістофер Хемптон і Флоріан Зеллер – "Батько"
  • Хлоя Чжао – "Земля кочівників"
  • Кемп Пауерс – "Одна ніч в Маямі"
  • Рамін Бахрані – "Білий тигр"

Кадр з тізера до фільму "Борат 2"
Кадр з тізера до фільму "Борат 2"
Фото: Скріншот з YouTube

    Краща операторська робота

    • "Земля кочівників"
    • "Манк"
    • "Суд над чиказькою сімкою"
    • "Новини з усього світу"
    • "Звук металу"

    Краща музика до фільму

    • "П'ятеро однієї крові"
    • "Манк"
    • "Мінар"
    • "Новини з усього світу"
    • "Душа"

    Кращий саундтрек до фільму

    • "Іуда і Чорний Месія" – Fight for You Трек – H.E.R.
    • "Суд над чиказькою сімкою" – Hear My Voice – Hein Cooper
    • "Євробачення: Історія вогненної саги" – Husavik
    • "Все життя попереду" – Laura Pausini – Io sì (Seen)
    • "Одна ніч в Маямі" – Leslie Odom Jr. – Speak Now

    "Мінарі"
    "Мінарі"
    Фото: kino-teatr.ru

    кращий монтаж

    • "Земля кочівників"
    • "Суд над чиказькою сімкою"
    • "Дівчина, що подає надії" ("Перспективна дівчина")
    • "Звук металу"
    • "Батько"

    "Батько"
    "Батько"
    Фото: Скріншот з YouTube

    Кращий анімаційний фільм

    • "Душа"
    • "Вперед"
    • "Легенда про вовків"
    • "Подорож на Місяць"
    • "Баранчик Шон: Фермагеддон"

    "Душа"
    "Душа"
    Фото: themoviedb.org

    Кращий міжнародний фільм

    • "Ще по одній"
    • "Все життя попереду"
    • "Краща пора"
    • "Людина, яка продала свою шкуру"
    • Quo Vadis, Aida? ("Куди ти йдеш, Аїдо?")

    Кращі візуальні ефекти

    • "Тенет"
    • "Душа"
    • "Любов і монстри"
    • "Опівнічні небо"
    • "Айван, єдиний і неповторний"

    Нагадаємо, сьогодні оголосили переможців музичної премії "Греммі" .

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