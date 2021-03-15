"Оскар-2021": оголошено список номінантів на кінопремію
Ведучі Нік Джонас і його дружина Пріянка Чопра назвали претендентів на "Оскар"
Сьогодні, 15 березня, оголошено претендентів на головну кінопремію світу – "Оскар". Вперше за 40 років церемонія нагородження була перенесена з 28 лютого на 25 квітня через пандемію коронавірусу.
Також організаторам кінопремії цього року довелося придумувати новий формат для проведення заходу, щоб відзначити досягнення в кіно, музиці та телебаченні за минулий рік. Наприклад, друга за важливістю після "Оскара" премія "Золотий глобус теж зазнала змін: церемонія пройшла в двох містах одночасно.
Того року номінантів оголошували співак Нік Джонас і його дружина, актриса Пріянка Чопра в прямому ефірі на офіційному YouTube-каналі "Оскара".
Такий список номінантів на "Оскар-2021" в основних категоріях:
Найкращий фільм
- "Батько"
- "Юда і Чорний Месія"
- "Манк"
- "Мінар"
- "Земля кочівників"
- "Дівчина, що подає надії" ("Перспективна дівчина")
- "Звук металу"
- "Суд над чиказькою сімкою"
Найкращий режисер
- Хлоя Чжао – "Земля кочівників"
- Девід Фінчер – "Манк"
- Еміральда Феннел – "Дівчина, що подає надії" ("Перспективна дівчина")
- Чи Айзек Чанг – "Мінарі"
- Томас Вінтерберг – "Ще по одній"
Краща жіноча роль
- Віола Девіс – "Ма Рейні: Мати блюзу"
- Ванесса Кірбі – "Фрагменти жінки"
- Френсіс Макдорманд – "Земля кочівників"
- Кері Малліган – "Дівчина, що подає надії" ("Перспективна дівчина")
- Андра Дей – "Сполучені Штати проти Біллі Холідей"
Краща чоловіча роль
- Чедвік Боузман – "Ма Рейні: Мати блюзу"
- Різ Ахмед – "Звук металу"
- Ентоні Хопкінс – "Батько"
- Гері Олдмен – "Манк"
- Стівен Ян – "Мінар"
Краща жіноча роль другого плану
- Марія Бакалова – "Борат 2"
- Гленн Клоуз – "Елегія хіллбіллі"
- Олівія Колман – "Батько"
- Юн Е Чжон – "Мінар"
- Аманда Сейфрід – "Манк"
Краща чоловіча роль другого плану
- Саша Барон Коен – "Суд над чиказькою сімкою"
- Даніел Калуя – "Іуда і Чорний Месія"
- Леслі Одом-молодший – "Одна ніч в Маямі"
- Пол Раджі – "Звук металу"
- Лакіт Стенфілд – "Іуда і Чорний Месія"
Кращий оригінальний сценарій
- Шака Кінг, Вілл Берсон – "Іуда і Чорний Месія"
- Чи Ісаак Чанг – "Мінар"
- Еміральди Феннел – "Дівчина, що подає надії" ("Перспективна дівчина")
- Даріус Мардер, Абрахам Мардер – "Звук металу"
- Аарон Соркін – "Суд над чиказькою сімкою"
Кращий адаптований сценарій
- Пітер Бейнхем і Саша Барон Коен – "Борат 2"
- Крістофер Хемптон і Флоріан Зеллер – "Батько"
- Хлоя Чжао – "Земля кочівників"
- Кемп Пауерс – "Одна ніч в Маямі"
- Рамін Бахрані – "Білий тигр"
Краща операторська робота
- "Земля кочівників"
- "Манк"
- "Суд над чиказькою сімкою"
- "Новини з усього світу"
- "Звук металу"
Краща музика до фільму
- "П'ятеро однієї крові"
- "Манк"
- "Мінар"
- "Новини з усього світу"
- "Душа"
Кращий саундтрек до фільму
- "Іуда і Чорний Месія" – Fight for You Трек – H.E.R.
- "Суд над чиказькою сімкою" – Hear My Voice – Hein Cooper
- "Євробачення: Історія вогненної саги" – Husavik
- "Все життя попереду" – Laura Pausini – Io sì (Seen)
- "Одна ніч в Маямі" – Leslie Odom Jr. – Speak Now
кращий монтаж
- "Земля кочівників"
- "Суд над чиказькою сімкою"
- "Дівчина, що подає надії" ("Перспективна дівчина")
- "Звук металу"
- "Батько"
Кращий анімаційний фільм
- "Душа"
- "Вперед"
- "Легенда про вовків"
- "Подорож на Місяць"
- "Баранчик Шон: Фермагеддон"
Кращий міжнародний фільм
- "Ще по одній"
- "Все життя попереду"
- "Краща пора"
- "Людина, яка продала свою шкуру"
- Quo Vadis, Aida? ("Куди ти йдеш, Аїдо?")
Кращі візуальні ефекти
- "Тенет"
- "Душа"
- "Любов і монстри"
- "Опівнічні небо"
- "Айван, єдиний і неповторний"
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