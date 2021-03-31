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"Оскар-2021": що відомо про церемонію на сьогодні

Сьогодні, 15:33

93-тя церемонія нагородження буде особливою

Цього року "Оскар" увійде в історію як перша церемонія нагородження в епоху пандемії. Вперше за 40 років змінена дата проведення заходу та церемонія перенесена на кілька місяців.

"Оскар" переживає низку змін. Нещодавно були введені нові стандарти відбору фільмів, які сколихнули всю кіноіндустрію, – вони почнуть діяти з 2024 року. Але зараз всі цікавляться питанням – яким буде "Оскар-2021"? Розповідаємо, що на сьогодні відомо про дати, формат церемонії і прогнози переможців.

"Оскар-2016"
"Оскар-2016"
Фото: Getty Images

Коли відбудеться "Оскар-2021"

Цього року і "Золотий глобус", і "Оскар" перенесли на кілька місяців вперед. Замість 28 лютого 93-тя церемонія вручення премії "Оскар" відбудеться 25 квітня 2021 року.

Річ у тому, що така зміна дати проведення церемонії дозволила кінематографістам встигнути випустити свої фільми та боротися з ними за перемогу. Кінцевий термін подачі фільмів на "Оскар" був 28 лютого.

Формат церемонії "Оскар" цього року

Претендентам на головну кінопремію світу доведеться відмовитися від своїх піжамних убрань і вже рідної Zoom-платформи й одягтися в урочисті вбрання. Академія кінематографічних мистецтв і наук повідомила виданню Variety, що "Оскар-2021" не планують проводити в віртуальному режимі. Тож це буде традиційна церемонія з червоною доріжкою та іншими атрибутами.

Однак "Оскар-2021" може пройти не тільки в США, але і на додаткових майданчиках в Європі, а саме – в Парижі і Лондоні. Таким чином номінанти, які не зможуть прилетіти в Лос-Анджелес, все одно будуть присутні на церемонії.

Учасники, які прибудуть в Лос-Анджелес, повинні будуть пройти 10-денний карантин. А на самій церемонії буде рекомендовано носіння масок.

Бредлі Купер і Леді Гага
Бредлі Купер і Леді Гага
Фото: AFP

Основна локація церемонії "Оскар-2021"

Театр "Долбі", розташований в Лос-Анджелесі, є незмінною локацією проведення церемонії вручення премії "Оскар". Театр відкритий з 2001 року.

92-га церемонія вручення премії "Оскар", театр "Долбі"
92-га церемонія вручення премії "Оскар", театр "Долбі"
Фото: Getty Images

Потенційні претенденти на "Оскар-2021"

Прогнози на "Оскар" почали робити ще влітку і відтоді вони регулярно оновлюються, адже ситуація з кінотеатрами, скасуванням та перенесенням прем'єр фільмів досі неоднозначна. Пандемія триває, а кінозали по всьому світу або закриті, або не користуються колишнім попитом. На щастя, Академія дозволила допускати проєкти стрімінг-сервісів, як, наприклад Netflix, на "Оскар", з умовою, що продюсери доведуть, що ці фільми планувалися до виходу на великий екран.

Зараз вже можна виділити кількох явних претендентів на "Оскар" 2021 року.

Найбільша кількість номінацій в цьому році – десять – у фільму Девіда Фінчера "Манк". А ось у гучного роуд-муві "Земля кочівників", який забрав головні нагороди на "Золотому глобусі" – шість номінацій. Стільки ж отримали і фільми "Батько" з Ентоні Хопкінсом, "Суд над Чиказькою сімкою" Аарона Соркіна і фільм про корейську сім'ю "Мінарі". Трохи менше номінацій – п'ять – отримала просочена фемінізмом картина "Перспективна дівчина".

Кадр з фільму Nomadland
Кадр з фільму Nomadland
Фото: labiennale.org

Повний список номінантів на "Оскар-2021" ми показали раніше.

Україна на "Оскарі-2021"

Фільм "Атлантида" режисера Валентина Васяновича був обраний Українським Оскарівським комітетом як національний претендент на "Оскар", але не потрапив у лонгліст.

Події фільму розгортаються 2025 року, після майбутньої перемоги України у війні з Росією. Окупований Донбас повернутий до складу країни, але його території визнані непридатними для проживання. Однак на тлі спустошення народжується нове кохання.

Продюсер кінострічки Володимир Яценко розповів нам, чим сподобається фільм глядачам.

Кадр з фільму "Атлантида"
Кадр з фільму "Атлантида"
Фото: arthousetraffic.com

Раніше ми розповіли про шляхи фільму "Атлантида" від Венеціанського кінофестивалю до "Оскару".

Всі подробиці в спецтемі Оскар-2021

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