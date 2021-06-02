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Звинувачений в педофілії Кевін Спейсі повернувся до зйомок у кіно – перші фото

Сьогодні, 15:48

Через чотири роки перерви від зйомок у великому кіно, Кевін Спейсі повернувся до роботи. Зараз актор знаходиться в Італії на зйомках фільму "Людина, яка малює Бога"

Кевін Спейсі повернувся до зйомок після скандалу
Кевін Спейсі повернувся до зйомок після скандалу
Фото: Getty Images

Американський актор Кевін Спейсі, справу про сексуальні домагання якого закрили, був помічений на вулицях італійського міста Турина. Саме там проходять першого за останні чотири роки фільму за участю актора – L`uomo Che Disegno Dio ("Людина, яка малює Бога"). Режисер – італієць Франко Неро.

Продюсер фільму раніше повідомляв Variety, Що Кевін Спейсі зіграє невелику роль поліцейського детектива. Інших деталей про його персонажа поки немає.

Нагадаємо, що у 2017 році Кевін Спейсі пішов з кіно після низки скандальних звинувачень. Актор кинув навіть популярний серіал "Картковий будиночок" – вісім співробітників проєкту розповіли про непристойну поведінку зірки. Отже, "Людина, яка малює Бога" стане зворотним квитком для Кевіна Спейсі на екрани.

Кевін Спейсі сидить в кафе в Турині під час зйомок фільму The Man Who Drew God (
Кевін Спейсі сидить в кафе в Турині під час зйомок фільму The Man Who Drew God ("Людина, яка намалювала Бога")
Фото: Getty Images

Коротко про скандал з Кевіном Спейсі

У 2017 році на володаря двох статуеток "Оскар" за ролі у фільмах "Підозрілі особи" і "Краса по-американськи" надійшла скарга. Тоді американський актор Ентоні Репп заявив, що в 1986 році Кевін намагався схилити його до сексу. У відповідь на це Кевін Спейсі відреагував камінг-аутом – зірка зізнався у своїй гомосексуальності та попросив прощення за свою поведінку, хоча зазначив, що не пам'ятає цього.

Тоді ж виступили зі звинуваченнями ще 15 людей – від чоловіків до жінок, які коли-небудь працювали з Кевіном Спейсі. Через скандал Кевін Спейсі позбувся статуетки "Еммі", яка раніше була присуджена йому за внесок у розвиток телеіндустрії. А потім Netflix заявив, що актор більше не зніматиметься в серіалі "Картковий будиночок". Скасувалися й інші проєкти, в яких повинен був грати оскароносний актор. Більш того, з фільму Рідлі Скотта "Всі гроші світу" вирізали всі сцени за участю Спейсі.

Усе прийняло несподіваний поворот, коли справу Кевіна Спейсі закрили через раптову смерть людини, яка висунула зірці звинувачення. А після цього померло ще два фігуранти скандальної справи.

Дивіться докладніше в сюжеті, як Кевін Спейсі постав перед судом за домагання до 18-річного хлопця:

Нагадаємо, що минулого року при загадкових обставинах померла ще одна жертва, яка звинуватила Кевіна Спейсі в сексуальних домаганнях.

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