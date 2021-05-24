Кевін Спейсі їде на заробітки до Італії

Кевін Спейсі потихеньку повертається до роботи після звинувачень в домаганнях. Він отримав першу після чотирирічної перерви роль в кіно

Актор Кевін Спейсі, жертва домагань якого померла при загадкових обставинах, виконає роль у фільмі L'uomo Che Disegno Dio ("Людина, яка малює Бога") італійського режисера Франко Неро. Компанію на екрані йому складе Ванесса Редгрейв. Сюжет картини поки не розкривається, але на IMDB описується як "зліт і падіння сліпого художника".

Нагадаємо, що через скандал актор розлучився з "Картковим будиночком" Netflix, а останній раз він з'являвся у фільмі 2018 року "Клуб мільярдерів", який доступний для перегляду на OLL.TV.

Режисер не приховує своєї радості від такого улову.

"Я неймовірно щасливий, що Кевін погодився брати участь в моєму фільмі. Я вважаю його великим актором і чекаю не дочекаюся старту фільмування", – сказав режисер.

Опальний актор своє повернення поки ніяк не коментує.

Сюжет "Клубу мільярдерів"

Кевін Спейсі у фільмі "Клуб мільярдерів" Фото: Pinterest

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