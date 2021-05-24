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Кевін Спейсі їде на заробітки до Італії

Сьогодні, 17:29

Кевін Спейсі потихеньку повертається до роботи після звинувачень в домаганнях. Він отримав першу після чотирирічної перерви роль в кіно

Актор Кевін Спейсі, жертва домагань якого померла при загадкових обставинах, виконає роль у фільмі L'uomo Che Disegno Dio ("Людина, яка малює Бога") італійського режисера Франко Неро. Компанію на екрані йому складе Ванесса Редгрейв. Сюжет картини поки не розкривається, але на IMDB описується як "зліт і падіння сліпого художника".

Нагадаємо, що через скандал актор розлучився з "Картковим будиночком" Netflix, а останній раз він з'являвся у фільмі 2018 року "Клуб мільярдерів", який доступний для перегляду на OLL.TV.

Режисер не приховує своєї радості від такого улову.

"Я неймовірно щасливий, що Кевін погодився брати участь в моєму фільмі. Я вважаю його великим актором і чекаю не дочекаюся старту фільмування", – сказав режисер.

Опальний актор своє повернення поки ніяк не коментує.

Сюжет "Клубу мільярдерів"

Кевін Спейсі у фільмі "Клуб мільярдерів"
Кевін Спейсі у фільмі "Клуб мільярдерів"
Фото: Pinterest

Молоді випускники Джо Хант та Дін Картні недавно отримали економічну освіту і тепер шукають спосіб, як застосувати його у дорослому світі. Цей "світ" – блискучий Лос-Анджелес початку 1980-х років, який повний спокус та можливостей. Джо та Дін розробляють схему, як розбагатіти на чужих інвестиціях. Перший легкий заробіток паморочить їм голову, і тоді вони вирішують грати по-крупному. В їх інвестиційну мережу вплутуються великі вкладники, а бізнес хлопців привертає увагу закоренілого дільця Рона Левіна. Йому вдається перехитрити початківців аферистів та залишити їх з непідйомними боргами.

"Клуб мільярдерів"
дивiться на olltv
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