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Обливалася водою і танцювала: Руслана розповіла, як перенесла вакцинацію проти коронавірусу

Сьогодні, 16:50

Співачка зробила щеплення в прямому ефірі

Руслана Лижичко однією з перших серед українських зірок зробила щеплення від СOVID-19. Співачка вакцинувалася в прямому ефірі на початку березня. Через кілька днів Руслана розповіла, як почувається.

Раніше Альона Вінницька, Володимир Остапчук, Камалія та інші українські знаменитості зізналися, чи будуть вакцинуватися від коронавірусу.

Нагадаємо, що вже завтра 8 Березня. Знайти оригінальний і приємний подарунок вам допоможе наш весняний календар свят, де зібрані найкрутіші ідеї.

Співачка Руслана Лижичко
Співачка Руслана Лижичко
Фото: facebook.com/ruslana.lyzhychko

Так, на своїй сторінці в Facebook Руслана поділилася з шанувальниками інформацією про свій стан. За словами зірки, після щеплення з нею все добре.

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"Перший день після вакцинації пройшов в звичайному для мене активному режимі:

  • протягом 15 хв обливалася крижаною водою;

  • пробігла лісом 12 км;

  • танцювала протягом години на повну силу;

  • до пізньої ночі працювала у студії.

Сьогодні теж все за графіком", – написала Руслана.

Вона додала, що температура її тіла в нормі і становить 36,5 градусів. Вакцинацію артистці зробили індійським препаратом Covishield.

Раніше ми писали, що ведуча Лілія Ребрик заразилася коронавірусом.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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Руслана вакцинація коронавірус
Джерело: facebook.com/ruslana.lyzhychko
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