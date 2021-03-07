Обливалася водою і танцювала: Руслана розповіла, як перенесла вакцинацію проти коронавірусу

Співачка зробила щеплення в прямому ефірі

Руслана Лижичко однією з перших серед українських зірок зробила щеплення від СOVID-19. Співачка вакцинувалася в прямому ефірі на початку березня. Через кілька днів Руслана розповіла, як почувається.

Раніше Альона Вінницька, Володимир Остапчук, Камалія та інші українські знаменитості зізналися, чи будуть вакцинуватися від коронавірусу.

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Співачка Руслана Лижичко Фото: facebook.com/ruslana.lyzhychko

Так, на своїй сторінці в Facebook Руслана поділилася з шанувальниками інформацією про свій стан. За словами зірки, після щеплення з нею все добре.

"Перший день після вакцинації пройшов в звичайному для мене активному режимі:

протягом 15 хв обливалася крижаною водою;

пробігла лісом 12 км;

танцювала протягом години на повну силу;

до пізньої ночі працювала у студії.

Сьогодні теж все за графіком", – написала Руслана.

Вона додала, що температура її тіла в нормі і становить 36,5 градусів. Вакцинацію артистці зробили індійським препаратом Covishield.

Раніше ми писали, що ведуча Лілія Ребрик заразилася коронавірусом.

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