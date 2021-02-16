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Чи робитимуть українські зірки щеплення проти COVID-19: відповідають Вінницька, Остапчук та інші

Сьогодні, 13:19

Розповідаємо, хто зі знаменитостей проти вакцинації

У світі почалася масова вакцинація проти коронавірусної хвороби. Щеплення вже встигли зробити перші особи держав: королева Єлизавета II з чоловіком, Папа Римський, Джо Байден та інші. У цьому місяці почнеться вакцинація проти COVID-19 в Україні.

Чи будуть робити щеплення проти "ковіду" українські зірки і що вони взагалі думають про це – дізнайтеся далі в матеріалі.

Альона Вінницька

"З одного боку потрібно бути людиною цивілізованою і робити щеплення, з іншого боку ця тема дуже лякає... Там хтось гине, у когось лице перекосило після цього щеплення", – говорить ведуча Олена Вінницька.

Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Справді, схожої інформації вистачає. ЗМІ пишуть, що в Ізраїлі 13 людям паралізувало обличчя після вакцинації проти "ковіда", а в Німеччині після щеплення померло десять літніх людей. І це тільки маленька частинка жахів про вакцинацію, які можна прочитати в Інтернеті.

Насправді, ускладнення від щеплень проти COVID-19 можливі, як і від інших вакцинацій. "Це може бути перш за все алергічна реакція на якийсь з елементів вакцини. Це може бути побочна дія – біль в ділянці уколу, подразнення, зуд", – говорить лікар-терапевт Вадим Жежера.

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Колега Альони Вінницької – ведучий Тимур Мірошниченко теж ділиться сумнівами: "Мені здається, що в даному випадку буде менше шкоди, якщо я знову захворію на коронавірус, ніж від тої вакцини, яку ніхто не знає".

А поки тема щеплень від "ковіду" продовжує обростати різними чутками. Через вакцинацію у деяких зіркових парах виникають суперечки. Співачка Камалія сумнівається, чи варто робити щеплення, а у її чоловіка вже є чітка позиція.

Співачка Камалія з чоловіком та дітьми
Співачка Камалія з чоловіком та дітьми
Фото: прес-служба

"Вакцину треба робити. Всі ці історії про те, що тебе чіпують, ДНК поміняють – це все нісенітниця взагалі", – говорить Захур.

"За" вакцинацію і ведучий Володимир Остапчук. "Якщо ця вакцина сертифікована США, Великобританією, ЄС, значить, вона перевірена, і я з задоволенням, щоб ще раз не захворіти, повірте, я б нікому не побажав, звичайно зробив собі щеплення", – говорить він.

Солідарний в цьому питанні з Остапчуком і Сергій Танчинець з групи " БЕZ ОБМЕЖЕНЬ".

Фронтмен "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" Сергій Танчинець
Фронтмен "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" Сергій Танчинець
Фото: Іван Марчук

"Як тільки я зрозумію, що дана вакцина безпечна і ефективна, то я обов'язково зроблю щеплення", – ділиться музикант.

Тому на черзі питання – як вибрати безпечну вакцину від "ковіду"?

"Вибрати вакцину самостійно буде дуже складно. Тому краще – за порадою лікаря. Це залежить від багатьох принципів: від зберігання вакцини, як доставлять цю вакцину до постачальника. Це все має багато факторів. І лікар, який працює постійно з хворими, бере участь в лікуванні коронавірусної інфекції, – кращий порадник на сьогоднішній день", – зазначає лікар-терапевт Вадим Жежера.

Раніше ми писали, що актора Брюса Вілліса вигнали з аптеки за те, що він відмовився вдягнути маску.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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