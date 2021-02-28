Лілія Ребрик заразилася коронавірусом: що ведуча говорить про хворобу

Ведуча програми "Ранок з Україною" знаходиться на самоізоляції

Ведуча програми "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" Лілія Ребрик, яка стала послом просвітницького проекту ЮНІСЕФ в Україні, здала тест на COVID-19, який виявився позитивним. Зараз телезірка знаходиться на самоізоляції.

Кілька днів тому у Лілії піднялася температура, тому вона відправилася здавати тест на коронавірус. Глядачі "Ранок з Україною" помітили відсутність ведучої в ефірі, тому почали цікавитися, чи все в порядку з її здоров'ям.

Ведуча Лілія Ребрик Фото: телеканал "Україна"

"Як і будь-яка жива людина, коли вона хворіє, я взяла інста-, теле- "відпустку" на кілька днів. І, як і будь-яка жива людина, я дуже засмутилася, коли побачила в результатах аналізів слово "виявлено". Так, у мене коронавірус", – повідомила ведуча у неділю, 28 лютого, в Instagram-пості.

Лілія Ребрик написала, що скачувала всі зйомки, спектаклі та ефіри "Ранку з Україною" на найближчі два тижні. Її також не буде в марафоні 8 Березня.

"Що ж до мого самопочуття – я б воліла, аби відповідь на це питання лишилася за кадром️. Принаймні – поки що! Всім бажаю здоров’я", – підсумувала телеведуча.

Зараз вся "дика сімейка" знаходиться на самоізоляції. Поки Лілія буде на лікарняному, в ранкових ефірах її замінять колеги Марія Мельник і Григорій Герман.

Ми бажаємо Лілії якнайшвидшого одужання і повернення в прямі ефіри!

Дивіться програму "Ранок з Україною" по буднях о 6:30 на телеканалі "Україна".

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