82-річний Ентоні Гопкінс вирішив вакцинуватися прямо авто: відео

Актор записав процес на відео

Голлівудський актор, зірка "Мовчання ягнят" Ентоні Хопсінс, який зіграв у новому фільмі "Батько", зробив щеплення від COVID-19. Але актор зробив це не в лікарні чи вдома, а прямо в машині.

В Instagram Ентоні Гопкінс опублікував ролик, на якому видно, як лікар вводить вакцину в його плече, поки сам актор поглядає в камеру через захисну маску.

Ентоні Хопкінс вакцинувалася

"Світло в кінці тунелю (після року добровільного карантину)", – написав актор і подякував за вакцину медичний центр.

Все більше акторів починають вакцинуватися і показують процес у своїх соцмережах. Одним з перших це зробив – зірка "Володаря перснів" Іен Маккеллен. Актор теж знаходиться в групі ризику – йому 81 рік.

Раніше вийшов трейлер серіалу "Кларисса", який стане продовженням культового фільму з Гопкінсом "Мовчання ягнят".

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