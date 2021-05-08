Лілія Ребрик отримала подарунок мрії на 40-річчя: Збиралася з космічною швидкістю

8 травня ведуча телеканалу "Україна" святкує день народження

8 травня ведуча програми "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" і акторка Лілія Ребрик, яка раніше показала свого батька, відзначає свій день народження. Вона поділилася життєвими принципами, які сповідує протягом багатьох років, а також розповіла, який подарунок отримала від сім'ї.

"Може, це банально прозвучить, але дуже хочу, щоб усі мої близькі, рідні були здорові та поруч, – каже ведуча. – Я дуже самодостатня людина, насамперед внутрішньо. Я щаслива, що реалізувалась як особистість, що у мене є улюблена робота, люба сім'я, батьки, друзі. Що мені ще треба? Я вранці прокидаюсь і лечу щаслива на роботу, ввечері щаслива лечу додому і кайфую від цього".

Фото: instagram.com/liliia.rebrik

"Дика сімейка" обожнює морський відпочинок, та, як і багатьом українським родинам, через пандемію у світі нікуди полетіти не вдавалося. Телезірка зізнається, що до останнього не знала, який сюрприз на її День народження готують рідні. І ось учора вони таки розкрили таємницю – це поїздка до Туреччини всієї сім’єю, тож речі довелося збирати дуже швидко.

"Сьогодні прокинулася, а за вікном шумить лазурове море, пахне південним вітром, у повітрі літає аромат міцної турецької кави і моя кохана трійця – чоловік і дівчатка – поруч. Такий ось сюрприз зробила мені "дика сімейка". Збори на море проходили з космічною швидкістю. Але у цілому світі я не знаю щасливішу за мене людину", – написала ведуча телеканалу "Україна" на своїй сторінці в Instagram.

Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Вона поділилась першими фото з відпочинку, на яких вона з рідними насолоджується сонячною та теплою погодою. Підписники ж залишили сотні коментарів із словами привітання улюбленій ведучій і акторці.

Сьогодні день народження також святкує Потап. Life Сьогодні він розповів, що думає про життя, вік та успіх.

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