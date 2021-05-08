Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Лілія Ребрик отримала подарунок мрії на 40-річчя: Збиралася з космічною швидкістю

Сьогодні, 14:13

8 травня ведуча телеканалу "Україна" святкує день народження

8 травня ведуча програми "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" і акторка Лілія Ребрик, яка раніше показала свого батька, відзначає свій день народження. Вона поділилася життєвими принципами, які сповідує протягом багатьох років, а також розповіла, який подарунок отримала від сім'ї.

"Може, це банально прозвучить, але дуже хочу, щоб усі мої близькі, рідні були здорові та поруч, – каже ведуча. – Я дуже самодостатня людина, насамперед внутрішньо. Я щаслива, що реалізувалась як особистість, що у мене є улюблена робота, люба сім'я, батьки, друзі. Що мені ще треба? Я вранці прокидаюсь і лечу щаслива на роботу, ввечері щаслива лечу додому і кайфую від цього".

Фото: instagram.com/liliia.rebrik

"Дика сімейка" обожнює морський відпочинок, та, як і багатьом українським родинам, через пандемію у світі нікуди полетіти не вдавалося. Телезірка зізнається, що до останнього не знала, який сюрприз на її День народження готують рідні. І ось учора вони таки розкрили таємницю – це поїздка до Туреччини всієї сім’єю, тож речі довелося збирати дуже швидко.

Читайте також:
15 цікавих фактів про співачку Адель. Один з них розкриває секрет її схуднення

"Сьогодні прокинулася, а за вікном шумить лазурове море, пахне південним вітром, у повітрі літає аромат міцної турецької кави і моя кохана трійця – чоловік і дівчатка – поруч. Такий ось сюрприз зробила мені "дика сімейка". Збори на море проходили з космічною швидкістю. Але у цілому світі я не знаю щасливішу за мене людину", – написала ведуча телеканалу "Україна" на своїй сторінці в Instagram.

Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Вона поділилась першими фото з відпочинку, на яких вона з рідними насолоджується сонячною та теплою погодою. Підписники ж залишили сотні коментарів із словами привітання улюбленій ведучій і акторці.

Сьогодні день народження також святкує Потап. Life Сьогодні він розповів, що думає про життя, вік та успіх.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Лілія Ребрик заразилася коронавірусом: що ведуча говорить про хворобу Найкраще в нашому житті: Лілія Ребрик опублікувала зворушливі фото з дочками "Це мій Дикий": Лілія Ребрик зворушливо привітала чоловіка з річницею весілля
Лілія Ребрик
Реклама

Новини партнерів

Джамала сообщила грустную новость
Джамала сообщила грустную новость
Жена продюсера "Квартал 95" блеснула идеальной фигурой
Жена продюсера "Квартал 95" блеснула идеальной фигурой
Журналистка, на изгибы которой игрок Юве залип во время матча
Журналистка, на изгибы которой игрок Юве залип во время матча
Главный признак перенесенного КОВИДа: может и Вы уже болели?
Главный признак перенесенного КОВИДа: может и Вы уже болели?

Популярні статті

Сьогодні, 06:40Фаново

День пам'яті та примирення: теплі слова та побажання

Сьогодні, 00:07Зірково

Джессіка залишила проєкт Холостяк-11 в 10 випуску. Михайло Заливако назвав причину

Вчора, 17:40Модно

Онучка Ротару прогулялася Нью-Йорком у кольє за 580 тис. гривень — таке було у Грейс Келлі

Вчора, 16:21Зірково

Холостяк Залівако підтвердив, що перебуває у стосунках. А в Мережі назвали ім'я переможниці проєкту

Вчора, 13:15Смачно

10 несподіваних способів приготування кабачків

Вчора, 11:44Зірково

А ви впізнаєте на цих весільних фото Ольгу Сумську? Дивимося знімки, зроблені 25 років тому

Вчора, 10:49Зірково

На місяць можна заробити 70 тисяч гривень – зірки чесно про свій заробіток в Instagram

6 травняЗірково

Кароль закрутила роман з чоловіком, будучи в інших стосунках, – зізнання ексбойфренда співачки

6 травняПсихо

Що подарувати жінці за її знаком зодіаку

6 травняСмачно

Сезон відкрито – 7 рецептів окрошки на будь-який смак

6 травняАктуально

Як отримати фігуру мрії: головні правила харчування та ефективних тренувань

6 травняПсихо

Гороскоп на сьогодні 6 травня для всіх знаків зодіаку: Риби, не намагайтеся нікому нічого довести!

5 травняNo Stress

Скільки коштують бюджетні Мальдіви і чи варто їхати в таку подорож

5 травняЗірково

Наташа Корольова і її 75-річна мама запалили на яхті в Маямі. Тарзан теж не стримався (відео)

5 травняСмачно

Готуємося до Радониці та поминальних днів – 7 головних страв і рецептів

5 травняФаново

Що взяти з собою на пікнік: список найпотрібніших речей

Новини партнерів

Никитюк вслед за Поляковой сделала свое заявление о Меладзе
Никитюк вслед за Поляковой сделала свое заявление о Меладзе
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото
Новая "влюбленность: признание мужа Дорофеевой Дантеса
Новая "влюбленность: признание мужа Дорофеевой Дантеса
Блогер раскрыл вульгарный смысл песни Macarena и потряс Сеть
Блогер раскрыл вульгарный смысл песни Macarena и потряс Сеть
"Дружина" Винника приголомшила красою: ось хто вона!
"Дружина" Винника приголомшила красою: ось хто вона!
Жена Остапчука блеснула плоским животиком в белом купальнике
Жена Остапчука блеснула плоским животиком в белом купальнике
Певица из Днепропетровщины зажгла «костер любви» на съемках клипа
Певица из Днепропетровщины зажгла «костер любви» на съемках клипа
Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей
Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти