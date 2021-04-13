Лілія Ребрик ніжно привітала тата з днем народження: Поруч з тобою я завжди маленька дівчинка
Телеведуча в день народження тата опублікувала відео з ним і подякувала йому за те, що він завжди вірить в неї
Ведуча "Ранку з Україною" на телеканалі "Україна" Лілія Ребрик, яка недавно перехворіла COVID-19 , Опублікувала зворушливий пост присвячений своєму татові на честь його дня народження.
В Instagram телеведуча поділилася відео, на якому її тато з гордістю розповідає про досягнення своєї дочки. Артистка подякувала йому за те, що він завжди її підтримував і вірив в неї.
"Дякую, що ти завжди поруч! Що завжди підтримуєш! Що завжди віриш! Що відпустили в 16 років у Київ... Ну і звичайно, що завжди маю можливість залишатися маленькою дівчинкою поряд із тобою! ", – написала Лілія.
Підписники в коментарях залишили багато теплих слів татові телеведучої.
"Який чудовий татусь, очі горять і весь світитися від щастя! Здоров'я і довгих років!", "Ну тепер зрозуміло в кого ви така .... Папа чудовий!", "Здоров'я такому дбайливому татові", – написали в Мережі.
Раніше Лілія Ребрик опублікувала зворушливе сімейне фото з батьками і своїми доньками.
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