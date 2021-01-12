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Найкраще в нашому житті: Лілія Ребрик опублікувала зворушливі фото з дочками

Сьогодні, 19:31

Телеведуча поділилася милими сімейними фото з дочками

Актриса і ведуча програми "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" Лілія Ребрик часто ділиться сімейними фото. Шанувальники дуже люблять такі знімки, і артистка вирішила їх порадувати. В Instagram вона опублікувала нові фото зі своїми дочками.

Тим більше, сьогодні є привід – 12 грудня відзначається День дочки. На честь свята Лілія поділилася фото, на яких телеведуча з дочками Діаною і Поліною постали в однакових яскравих червоних шовкових піжамах.

"Сьогодні, виявляється, Всесвітній день дочки. Я сама – донька, у мене вже свої дві дочки. І це краще, що могло статися в нашому з Андрієм Диким житті", – написала телеведуча.

Лілія Ребрик з дочками
Лілія Ребрик з дочками
Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лілія Ребрик з дочками
Лілія Ребрик з дочками
Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лілія Ребрик з дочками
Лілія Ребрик з дочками
Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Нагадаємо, нещодавно Лілія Ребрик відзначила річницю весілля зі своїм чоловіком Андрієм Диким.

Раніше ми розповідали, що Лілія Ребрик змінила імідж.

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