19-річна дочка Сінді Кроуфорд оголилась для кампейну Calvin Klein
Кайя Гербер позувала для нової весняної колекції популярного бренду
Дочка американської супермоделі Сінді Кроуфорд, якій нещодавно виповнилося 55 років, Кая Гербер знялася в рекламній кампанії нової весняної колекції бренду Calvin Klein. 19-річна модель позувала напівоголеною, демонструючи спідню білизну на своїй фігурі.
На одній з опублікованих фотографіях в Instastories бренду Кая сидить, позуючи топлес, обхопивши коліна руками. На іншому знімку вона одягнена в білосніжний бра і тримає руки над головою.
Кая Гербер також позувала в чорних трусиках-бікіні та оверсайз світшоті.
Для Каі це вже не перша співпраця з іменитим брендом. А взагалі дочка Сінді Кроуфорд дебютувала як модель в 10-річному віці.
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