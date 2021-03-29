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19-річна дочка Сінді Кроуфорд оголилась для кампейну Calvin Klein

Сьогодні, 16:11

Кайя Гербер позувала для нової весняної колекції популярного бренду

Дочка американської супермоделі Сінді Кроуфорд, якій нещодавно виповнилося 55 років, Кая Гербер знялася в рекламній кампанії нової весняної колекції бренду Calvin Klein. 19-річна модель позувала напівоголеною, демонструючи спідню білизну на своїй фігурі.

На одній з опублікованих фотографіях в Instastories бренду Кая сидить, позуючи топлес, обхопивши коліна руками. На іншому знімку вона одягнена в білосніжний бра і тримає руки над головою.

Кая Гербер
Кая Гербер
Фото: instagram.com/kaiagerber/

Кая Гербер також позувала в чорних трусиках-бікіні та оверсайз світшоті.

Скріншот Instagram

Для Каі це вже не перша співпраця з іменитим брендом. А взагалі дочка Сінді Кроуфорд дебютувала як модель в 10-річному віці.

Раніше стало відомо, що акторка Хіларі Дафф втрете стала мамою і народжувала вдома.

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