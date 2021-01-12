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Дорофєєва і Дантес показали екстремальний поцілунок на скелі під водоспадом (відео)

Сьогодні, 17:40

Артисти відпочивають на Балі

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес зараз відпочивають за кордоном. Подружжя насолоджуються природою Балі і активно публікують звідти фото і відео.

На своїй сторінці в Instagram Надя опублікувала захоплюючі фото і відео, на яких вони з Володимиром стоять на скелі під водоспадом.

"Це Вова, я і водоспад Kanto Lampo", – підписала публікацію Надя.

DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

У коментарях до посту колеги, друзі та шанувальники висловили своє захоплення: "Як красиво", "Яка краса", "Гарно дуже".

  • "Надя! Це капець як гарно!" – написала продюсер і подруга Наді, колишня дружина Потапа Ірина Горова.
  • "Був там теж", – пожартував Дантес.
  • "Краса", – написав Потап.
Скріншот: Instagram Наді Дорофєєвої

Нагадаємо, Надя Дорофєєва показала фігуру в купальнику на Балі. Пізніше артистка поділилася ще кількома спокусливими знімками.

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