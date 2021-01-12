Дорофєєва і Дантес показали екстремальний поцілунок на скелі під водоспадом (відео)
Артисти відпочивають на Балі
Надя Дорофєєва та Володимир Дантес зараз відпочивають за кордоном. Подружжя насолоджуються природою Балі і активно публікують звідти фото і відео.
На своїй сторінці в Instagram Надя опублікувала захоплюючі фото і відео, на яких вони з Володимиром стоять на скелі під водоспадом.
"Це Вова, я і водоспад Kanto Lampo", – підписала публікацію Надя.
У коментарях до посту колеги, друзі та шанувальники висловили своє захоплення: "Як красиво", "Яка краса", "Гарно дуже".
- "Надя! Це капець як гарно!" – написала продюсер і подруга Наді, колишня дружина Потапа Ірина Горова.
- "Був там теж", – пожартував Дантес.
- "Краса", – написав Потап.
Нагадаємо, Надя Дорофєєва показала фігуру в купальнику на Балі. Пізніше артистка поділилася ще кількома спокусливими знімками.
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