"У артистів немає кордонів": Яна Соломко про свій переїзд до Росії

Співачка пояснила, чому вирішила будувати кар'єру в Москві

Фіналістка першого сезону "Холостяка" та співачка Яна Соломко, яка виступає під псевдонімом SOYANA, зараз живе в Москві. Деякі підписники звертають увагу на місце проживання і критикують артистку. Яна вирішила в Instagram пояснити, чому вона вирішила переїхати до Росії.

За словами співачки, в Україні немає можливості заробити грошей. Вона зазначила, що це стосується різних професій.

"Але, на жаль, останнім часом в нашій країні створили такі умови, що багато людей мусять заробляти за межами України. І це не тільки артисти! Це представники інших професій, яким дуже важко. Їм треба годувати сім'ї! Треба думати про майбутнє своїх дітей! Саме тому люди мусять виїжджати за межі України!" – написала Яна.

Яна Соломко Фото: instagram.com/yana.solo

Соломко вважає, що музика поза політикою.

"Я співаю для всіх, кому подобається моя творчість! У артистів немає кордонів!" – написала співачка.

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