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"У артистов нет границ": Яна Соломко о своем переезде в Россию

Сегодня, 14:32

Певица объяснила, почему решила строить карьеру в Москве

Финалистка первого сезона "Холостяка" и певица Яна Соломко, которая выступает под псевдонимом SOYANA, сейчас живет в Москве. Некоторые подписчики обращают внимание на место жительства и критикуют артистку. Яна решила в Instagram объяснить, почему она решила переехать в Россию.

По словам певицы, в Украине нет возможности заработать денег. Она отметила, что это касается разных профессий.

"Но, к сожалению, в последнее время в нашей стране создали такие условия, что многим людям приходится зарабатывать за пределами Украины. И это не только артисты! Это представители других профессий, которым очень тяжело. Им надо кормить семьи! Надо думать о будущем своих детей! Вот поэтому людям приходится выезжать за пределы Украины!" – написала Яна.

Яна Соломко
Яна Соломко
Фото: instagram.com/yana.solo

Соломко считает, что музыка вне политики.

"Я пою для всех, кому нравится мое творчество ! У артистов нет границ!" – написала певица.

Ранее мы рассказывали, что в Сети раскритиковали возвращение Ани Лорак в Украину.

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