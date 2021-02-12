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На "Голос країни 11" прийде знаменита українська співачка: "Хочу влаштувати тренерам сюрприз"

Сьогодні, 17:00

У проєкті візьме участь Надія Мейхер

Цієї неділі, в День всіх закоханих, пройде четвертий випуск шоу "Голос країни 11". Ми підготували 14 оригінальних ідей, як провести цей день, а учасники "Голосу" 14 лютого заспівають пісні про кохання.

Своєю участю глядачів здивує українська співачка, ексучасниця "ВІА Гри" Надія Мейхер. Артистка, яка здивувала глядачів у фіналі "Танців з зірками" виконанням опери, вирішила зробити сюрприз своїм колегам і прийти на шоу в якості учасниці.

"Я прийшла на "Голос країни", як колись Наталя Могилевська, Злата Огнєвіч і Юрій Ткач. Хочу влаштувати тренерам справжній сюрприз. Цікаво, впізнають вони мене чи ні", – інтригує Надія Мейхер.

Надія Мейхер
Надія Мейхер
Фото: пресслужба

Що заспіває співачка – поки секрет. У четвертому епізоді глядачі також зможуть побачити запеклу боротьбу за учасника між тренерами, флірт Олега Винника з DOROFEEVA, а також виступ українського актора театру і кіно Віталія Борисюка, який вирішив випробувати удачу на сцені шоу.

Раніше ми описували, як пройшов третій випуск шоу "Голос країни 11".

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