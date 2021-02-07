Рок-діва, онука Ющенко і відома співачка: як пройшов третій випуск "Голосу країни 11"

Дізнайтеся всі подробиці третього випуску шоу

Пройшов вже третій випуск вокального проєкту "Голос країни 11", в якому, як і в минулому епізоді, було чимало сюрпризів.

На шоу прийшли онука колишнього президента України Віктора Ющенка – Доменіка Ющенко, відома українська співачка Міла Нітіч, соліст гурту Mountain Breeze Олександр Біляк і багато інших яскравих і самобутніх учасників.

Гордій Старух

Гордій – потомствений скульптор зі Львова. Своїми руками чоловік зробив ліру – музичний інструмент, з яким виступив на "Голосі країни". До нього повернулася Надія Дорофєєва.

Олександр Біляк

Цей сезон "Голосу країни" не перестає дивувати. На шоу прийшов соліст гурту Mountain Breeze Олександр Біляк. Хлопець хоче почати сольну кар'єру, тому і вирішив взяти участь в проєкті. Біляк розгорнув крісла всіх чотирьох тренерів і пішов у команду до Дмитра Монатіка.

Тарас Облога

Тарас – колишній професійний спортсмен, проте ще одне його захоплення – спів. На жаль, чоловікові не вдалося розгорнути крісла тренерів.

Міла Нітіч

Міла Нітіч – українська співачка, яка рівно 10 років тому брала участь у першому сезоні "Голосу країни". Нещодавно Міла розірвала контракт зі своїм продюсером Володимиром Бебешко. Припинення співпраці не пройшло без сварок і непорозумінь. Зараз Міла готова почати все з чистого аркуша. До неї повернулися всі чотири тренери, які зовсім не очікували побачити свою колегу на сцені проєкту. Міла вибрала команду Тіни Кароль.

Олександр Тесленко

Олександр вже брав участь в "Голосі країни". Хлопець тоді мріяв потрапити в команду Тіни Кароль, однак у неї не було місць. Він потрапив до команди Дана Балана, але покинув проєкт після етапу "баттлів". Мрія хлопця здійснилася – до нього повернулася Тіна, і тепер Олександр – частина проєкту "Голос країни".

Анна Шеррі

37-річна Анна з Херсона – дівчина рок-н-рол. Вона запалила сцену проєкту своїм потужним рок-вокалом. До Шеррі повернулись Тіна Кароль і Олег Винник. Анна вирішила піти в команду до Олега Винника.

Євгенія Фролова

Євгенія з дитинства мріяла співати на великій сцені. Вона солістка оркестру Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Дівчині вдалося повернути всі чотири крісла, і вона вирішила піти в команду Тіни Кароль.

Сергій Нейчев

Сергій зобов'язаний співочою кар'єрою свому дідусеві, який навчив його співати. Сьогодні ж в пам'ять про нього хлопець виконав пісню "Чорнобривці". До Сергія розгорнулися Олег Винник, Дмитро Монатік і Надія Дорофєєва. Хлопець вибрав команду Винника.

Андріан Попович

Андріан Попович зі Львова заспівав пісню, яка звучала на весіллі у Наді Дорофєєвої. У хлопця є свій музичний колектив, з яким він починав репетирувати в гаражі. На жаль, до Андріана не повернувся ніхто з тренерів.

Саулі Жумабекова

Саулі з Казахстану неймовірно зворушливо заспівала пісню Тіни Кароль. Потужний вокал дівчини розгорнув крісла Олега Винника та Тіни. Дівчина вибрала команду Тіни.

Доменіка Ющенко

На шоу "Голос країни 11" прийшла внучка експрезидента України Віктора Ющенка, 20-річна Доменіка Ющенко. Дівчина з дитинства мріяла опинитися на сцені конкурсу, і тепер її мрія збулася. За словами Доменіки, її дідусь не знає, що вона вирішила брати участь в проєкті. На жаль, до дівчини не повернувся ніхто з тренерів.

Марія Рак

Марія брала участь у першому сезоні "Х-фактора". У тому ж сезоні брав участь і Дмитро Монатік. Дівчина була впевнена, що після участі в шоу її чекатиме успішна музична кар'єра. Однак тоді Марія зробила вибір на користь материнства – зараз вона виховує сина і знову мріє підкорити музичні вершини. Дівчина розгорнула всі чотири крісла тренерів і вирішила піти в команду до Дмитра Монатіка.

Раніше ми повідомляли, що Дан Балан прийде на шоу "Голос країни 11".

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