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Тоді і зараз: порівнюємо виступи Міли Нітіч на "Голоcі країни" в першому і 11-м сезонах (відео)

Вчора, 23:57

Давайте порівняємо виступу співачки

У третьому випуску шоу "Голос країни 11" на проєкт прийшла відома українська співачка Міла Нітіч.

Рівно 10 років тому, в 2011 році, Міла брала участь у першому сезоні "Голосу країни". Тоді суддями проєкту були Олександр Пономарьов, Руслана, Стас П'єха та Діана Арбеніна. Міла вибрала команду Стаса.

Пропонуємо порівняти виступи Міли в 2011 і 2021 роках – в 1 і 11 сезонах шоу "Голос країни".

Міла Нітіч в першому сезоні "Голосу країни"

Нещодавно Нітіч розірвала контракт зі своїм продюсером Володимиром Бебешко. Припинення співпраці пройшло не без сварок і розбіжностей. Зараз, прийшовши на "Голос країни", Міла готова почати все з чистого аркуша. До неї повернулися всі чотири тренери, які зовсім не очікували побачити свою колегу на сцені проєкту. Міла вибрала команду Тіни Кароль.

Міла Нітіч в 11 сезоні шоу "Голос країни"

Міла Нітіч: цікаві факти про співачку

  • Справжнє ім'я – Людмила Нитичук.
  • Батько Міли – музикант, духовик, звукорежисер, мати – економіст.
  • Міла з восьми років займалася в музичній школі по класу фортепіано.
  • У 16 років почала працювати з естрадно-симфонічним оркестром і естрадним оркестром УМВС України.
  • Навчалася в Хмельницькому національному університеті, куди в 2007 році вступила на спеціальність інженер-педагог (моделювання-конструювання швейних виробів).
  • У 2008 році Міла Нітіч вирушила до Києва на проєкт "Караоке на Майдані". Стала учасницею десятого сезону телепроєкту "Шанс" і вийшла у фінал.
  • Співпрацювала з продюсером Володимиром Бебешко.
  • Посіла третє місце на конкурсі "Нова хвиля" і отримала спеціальний приз конкурсу від Алли Пугачової – "Золоту зірку Алли", а також – грошову нагороду в розмірі п'ятдесяти тисяч доларів.

Нагадаємо, на "Голосі країни" виступила внучка Віктора Ющенка.

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