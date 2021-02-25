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Молода дружина Петросяна про порівняння зі Степаненко: "Це хамство!" (відео)

Сьогодні, 17:52

Незручне запитання Тетяні Брухуновій поставили настирливі журналісти

Днями молоду дружину гумориста Євгена Петросяна атакувала преса – Тетяна Брухунова, яку порівняли з донькою Боярського, відвідала прем'єру вистави в одному з московських театрів, але насолодитися виставою їй не вдалося через настирливих журналістів.

Представники відразу декількох телеканалів пристали до Тетяни з розпитуваннями про особисте життя та інші речі, про які Брухунова публічно не розповідає. На одне із запитань журналіста про подібність Тетяни з колишньою дружиною Євгена Петросяна, Оленою Степаненко, дівчина відповіла однією лише фразою: "Це хамство!".

Пізніше в Instastories вона опублікувала відеоповідомлення, де назвала журналістів в театрі "нечемами" і обурилася їхньою поведінкою. Також вона знову прокоментувала питання про порівняння зі Степаненко.

Тетяна Брухунова та Олена Степаненко
Тетяна Брухунова та Олена Степаненко
Фото: instagram.com/petrosyanevgeny, instagram.com/bruhunova

"Чому він не запитає Олену Григорівну про її схожість із трьома попередніми дружинами Євгена Вагановича. Це було б справедливо. Чому тільки мене порівнюють з нею, але ж було ж ще три дружини до неї", – каже Тетяна.

Брухунова також зазначила, що вона не бачить своєї зовнішньої схожості зі Степаненко.

"Порівнюють люди, у яких поганий зір, оскільки я не бачу ніякої схожості. Типаж абсолютно різний", – прокоментувала дружина Євгена Петросяна.

Тетяна Брухунова
Відео: instagram.com/bruhunova

Раніше ми порівнювали образи Тетяни Брухунової і нової помічниці Євгена Петросяна – Олександри Скобцової.

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