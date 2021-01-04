Молода дружина Петросяна вирішила провести новорічні канікули без сина і чоловіка

Тетяна Брухунова вирушила в невелику подорож з мамою

Молода дружина Євгена Петросяна Тетяна Брухунова, яка нещодавно поекспериментувала з іміджем , вирішила провести новорічні канікули окремо від сім'ї. Вона залишила сина Вагана з батьком, а сама поїхала в невелику подорож. В Instagram вона публікує фото, як вона проводить час без дитини і чоловіка.

Дружина Петросяна зізналася, що вирішила відпочити від домашнього одноманіття в компанії мами в Санкт-Петербурзі. А син залишився з татом і нянею вдома. Багато підписників засудили таке рішення Тетяни, але вона вирішила ігнорувати негативні повідомлення.

Замість цього вона почала публікувати фото зі своєї подорожі.

Тетяна Брухунова Фото: instagram.com/bruhunova

Нагадаємо, Тетяна Брухунова – помічниця Євгена Петросяна та його п'ята дружина. Вони одружилися в грудні 2019 року. Пара виховує сина Вагана.

Раніше ми розповідали, що в Мережі порівняли образи дружини Петросяна і його нової помічниці.

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