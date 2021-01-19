Молоду дружину Петросяна порівняли з дочкою Михайла Боярського

Тетяна Брухунова розповіла, як ставиться до такого порівняння

Молода дружина Євгена Петросяна Тетяна Брухунова, яка недавно здивувала новим образом ,вВирішила поспілкуватися зі своїм підписниками. В Instagram вона відповіла на популярні питання.

Коли Тетяна публікує фото, на яких вона без окулярів і з макіяжем, багато їй пишуть, що вона схожа на дочку Михайла Боярського актрису Єлизавету Боярську.

Один з підписників поцікавився, як вона ставиться до такого порівняння і чи не ображає її це. За словами Тетяни, такі асоціації її ні ображають. Але ось сама вона схожості не бачить.

"Хіба може бути прикро, коли тебе порівнюють з красивою жінкою і талановитою актрисою ?! Я бачила Єлизавету кілька разів на театральній сцені. І це було прекрасно! Правда, я схожості між нами не бачу. Якщо тільки ямочки ", – відповіла Брухунова.

Пропонуємо порівняти, чи схожі Тетяна Брухунова і Єлизавета Боярська?

Тетяна Брухунова і Єлизавета Боярська Фото: instagram.com/bruhunova, instagram.com/lizavetabo

Тетяна Брухунова і Єлизавета Боярська Фото: instagram.com/bruhunova, instagram.com/lizavetabo

Тетяна Брухунова і Єлизавета Боярська Фото: instagram.com/bruhunova, instagram.com/lizavetabo

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