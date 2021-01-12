"Гріх бути такою гарною": молода дружина Петросяна змінила імідж

Тетяна підкорила шанувальників елегантним образом

Молода дружина Євгена Петросяна Тетяна Брухунова, яка нещодавно вирішила відпочити окремо від сім'ї, вирішила поекспериментувати з іміджем. На своїй сторінці в Instagram вона поділилася кадром з нової фотосесії.

Для фото вона вибрала чорну в клітинку сукню і чобітки на підборах. Елегантний образ доповнила чорним капелюхом і сумочкою. Варто зазначити, що в повсякденному житті дружина гумориста майже не користується косметикою, носить окуляри і мішкуватий одяг.

Тетяна Брухунова Фото: instagram.com/bruhunova

Історик моди і телеведучий Олександр Васильєв оцінив зміну іміджу і написав дружині Петросяна комплімент: "Гріх бути такою гарною".

Підписники зазначили, що Тетяні дуже пасує такий образ.

"Чарівна", "Ви дуже красива", "Все дуже стильно і нетривіально!", "Немає слів від захоплення", "Вам дуже пасує макіяж", – написали в Мережі.

Нагадаємо, Тетяна Брухунова – помічниця Євгена Петросяна і його п'ята дружина. Вони одружилися в грудні 2019 року. Пара виховує сина Вагана.

Раніше дружина Євгена Петросяна опублікувала фото в незвичному образі.

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