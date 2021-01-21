"Мисс Украина Вселенная"-2014 Анна Андрес показала новорожденного сына
Модель впервые стала мамой
Обладательница звания "Мисс Украина Вселенная-2014" Анна Андрес впервые стала мамой! 26-летняя модель, которая прошлым летом вышла замуж за французского миллионера Давида Барокаса, родила сына. Но имя мальчика супруги пока не раскрывают. Трогательными фотографиями после родов Анна Андрес поделилась в Instagram.
"20.01.21. Вчера был сложный, но самый счастливый день. Добро пожаловать, мой маленький мужчина", – написала Анна.
Анна Андрес сообщила подписчикам о своей беременности в ноябре прошлого года. А за несколько месяцев до этого, в июле Анна и Давид расписались в Каннах. Из-за пандемии пышное торжество пришлось отложить, поэтому поклонники "Мисс Украина Вселенная-2014" ждут новостей о свадьбе в этом году.
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