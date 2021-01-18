Модель Рlus-size Ешлі Грем засипала Instagram своїми голими фото під час вагітності
Знаменитість відзначає перший рік від дня народження її сина
Відома рlus-size модель Ешлі Грем, яка рік тому вперше стала мамою, показала свої оголені фото, зроблені під час вагітності.
Знімки 33-річна знаменитість опублікувала в Instastories, поділившись післяпологовим досвідом з фоловерами.
Ешлі не соромиться свого тіла і сміливо демонструє, як зціджує молоко за допомогою спеціального молоковідсмоктувача.
Ешлі Грем народила дитину від Джастіна Ервіна, за якого вийшла заміж у 2010 році.
Грем активно пропагує любов до свого тіла, і радить своїй аудиторії у жодному разі не турбуватися стосовно стандартів, які нав'язані модою та суспільством.
Уже через півроку після народження малюка, якого назвали Ісааком, Ешлі Грем знялася в рекламній кампанії купальників. Відомо, що свої знімки вона принципово просить не ретушувати.
Раніше ми писали, що співачка Джамала розсекретила свою вагу через півроку після других пологів .
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