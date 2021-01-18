Це офіційно: Джастін Тімберлейк і Джессіка Біл стали батьками вдруге

Чутки про поповнення в зірковій родині з'явилися ще влітку

Джастін Тімберлейк і Джессіка Біл стали батьками вдруге. Чутки про це ходили ще влітку, але тільки зараз співак повідомив, що у них із Джесікою дійсно народився другий малюк.

Тімберлейк став гостем шоу Еллен Дедженерес. Під час ефіру він підтвердив інформацію про другу дитину, а також розсекретив її стать та ім'я.

"Його звати Фінес. Він приголомшливий і такий милий. Ніхто не спить. Але ми в захваті і дуже щасливі", – сказав Тімберлейк.

Джастін Тімберлейк і Джессіка Біл Фото: Getty Images

При цьому сама Еллен Дедженерес заявила, що була в курсі того, що Джессіка і Джастін готуються до поповнення в родині. Вона згадала, як дізналася про вагітність Джесіки.

"Здається, ми спілкувалися з тобою по FaceTime, і ти запитав, чи хочу я дізнатися секрет. А потім увійшла Джессіка, ти поклав руку їй на живіт і сказав: "У мене буде ще одна дитина!", – поділилася ведуча.

Джастін Тімберлейк і Джессіка Біл почали зустрічатися в 2007 році. Вони на час розлучалися у 2011-му, але вже через рік знову були разом.

Біт та і Тімберлейк виховують сина Сайласа Рендалла Тімберлейка, який народився в 2015-му.

Ми також писали, що Джастіна Тімберлейка запідозрили у зраді – знаменитого співака застукали в компанії молодої акторки. Після цього Джастін публічно вибачився перед дружиною, прояснивши ситуацію.

Детальніше про це дивіться в сюжеті:

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