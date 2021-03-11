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Емілі Ратаковскі народила первістка: перше фото немовляти

Сьогодні, 21:29

У моделі народився син

Американська модель Емілі Ратаковскі стала мамою вперше. У неї народився син. Про це модель повідомила на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши фото з малюком.

"Сільвестр Аполлон Беар приєднався до нас на Землі. Хитрун прибув 8 березня найсюрреалістичнішого, найгарнішого і наповненого любов'ю ранку в моєму житті", – підписала знімок Емілі.

Скріншот: Instagram

Нагадаємо, що Емілі Ратаковскі одружена з Себастьяном Бір-Макклардом. Вони одружилися 2018 року. Малюк став їхньою першою спільною дитиною.

Про вагітність Емілі стало відомо в жовтні минулого року. Модель не соромилася позувати оголеною навіть напередодні пологів. Раніше Емілі опублікувала знімок, на якому вона стоїть у ванній кімнаті голою, прикриваючи рукою груди.

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